Emergenza rifiuti nel Foggiano, nuovi rallentamenti nel conferimento

FOGGIA, 30/11/2022 – Nonostante le innumerevoli riunioni tenutesi con AGER, Regione Puglia e tutti i soggetti coinvolti nel processo di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani, in data odierna la Società partecipata AMIU Puglia S.p.A. ha comunicato che potranno verificarsi, già nelle prossime ore, rallentamenti, sospensioni parziali o totali dei conferimenti dei rifiuti cittadini e di altri comuni presso l’impianto di biostabilizzazione di Foggia, con relative conseguenze sui sistemi comunali di raccolta.

Tale disservizio scaturisce dalla ridotta ricettività della frazione secca combustibile presso l’impianto CSS ubicato a Manfredonia. Se non verranno trovate immediate ed urgenti soluzioni, si verificherà una nuova situazione di emergenza rifiuti, come la precedente, che non è in alcun modo addebitabile al Comune di Foggia o alle attività di raccolta di cui è responsabile, ma è ascrivibile alle difficoltà degli impianti di recapito finale dei rifiuti.

La Commissione Straordinaria continua ad assicurare il massimo impegno per perseguire ogni soluzione utile al superamento della problematica. Si invita la cittadinanza a collaborare con un corretto conferimento quotidiano dei rifiuti prodotti negli appositi cassonetti stradali dedicati sia alla raccolta indifferenziata che a quella degli imballaggi, carta, plastica, vetro ed alluminio. Il contributo di tutti servirà a contenere le criticità sopra segnalate.