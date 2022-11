Femminile e sensuale, il corsetto è la nuova ossessione fashion dell’autunno-inverno 2022/2023

Sostiene con sensualità e valorizza la silhouette femminile. Strizza un occhio alla lingerie delle epoche passate ma è allo stesso tempo in grado di trasformarsi, affermandosi come capo moderno e di tendenza. Stiamo parlando del corsetto, nel XVI secolo metafora della difficile condizione femminile, oggi oggetto sexy e sofisticato. Non è un caso, dunque, se anche nell’autunno-inverno 2022/2023 continua a spopolare sulle passerelle e ad impreziosire gli outfit delle celebrities. Ma quali sono i modelli più glam da indossare? Ecco cinque idee da cui prendere subito spunto.

In similpelle o con audaci trasparenze? Il corsetto total-black dal tocco rock

Ci sono voluti secoli prima che le donne potessero liberarsi del corsetto, capo stretto e rigido, utilizzato per modellare artificialmente la parte superiore del corpo. Nel mondo della moda però, si sa, tutto torna ciclicamente.

Negli anni ’50, l’idea di riportare in auge il corsetto, assottigliando il punto vita e ponendo in evidenza il seno piacque a diversi stilisti, in primis a Christian Dior. È giunto così fino ai giorni nostri, con un’identità del tutto nuova. È infatti sinonimo di sensualità ed espressione dell’empowerment femminile.

Ad indirizzarci verso le tendenze del momento ci pensano le celebrities. Ipnotici sono i modelli total-black, da quelli in similpelle a quelli arricchiti da dettagli cut-out e trasparenze. Chiara Ferragni, in occasione di una serata aziendale ha preferito la prima versione, abbinandola ad un paio di pantaloni a zampa e a vita alta. Anche la cantante Elodie è stata immortalata con un corsetto in leather asimmetrico.

L’influencer Giulia De Lellis, invece, ha optato per un bustier dall’effetto vedo-non-vedo. Inserti in rete e trasparenze scoprono in maniera inaspettata alcune porzioni di pelle, dando vita ad un look elegante e sensuale.

Diversi sono i brand che hanno interpretato questa tendenza, da Agent Provocateur a Next. Il primo propone un corsetto audace, completamente in similpelle e con profondo scollo a V. Il secondo, invece, senza spalline e con chiusura posteriore, valorizza la figura femminile con trasparenze poste nella zona della pancia.

Il corsetto in pizzo romantico e sensuale, perfetto per un matrimonio insieme ad un tailleur

Altrettanto non-convenzionale ma decisamente più sofisticato rispetto a quello in similpelle è il corsetto in pizzo. Grazie anche all’enorme successo della serie Netflix Bridgerton, questo capo d’abbigliamento, arricchito da stoffe preziose e scollature vertiginose è entrato nell’immaginario collettivo, trovando nella Gen Z un pubblico davvero interessato.

Certo, indossare il corsetto nella vita di tutti i giorni può sembrare un’impresa ardua. In realtà, non dobbiamo sottovalutare la sua natura versatile. Può essere abbinato ad un paio di pantaloni palazzo, meglio se a contrasto oppure ad un tailleur colorato, come ha fatto la showgirl e conduttrice Alessia Marcuzzi in occasione di un matrimonio.

Ma su quali modelli puntare per sfoggiare un look romantico e iper femminile? Ideale è il Blonde Strappy Top di Bershka, in versione crop, ricoperto da un delicato pizzo in rilievo e declinato nelle nuance del bianco. Una proposta altrettanto interessante è quella firmata LASCANA, che dà forma ad un bustier con coppe preformate e inserti in merletto nella zona anteriore.

Da indossare sopra la camicia, come insegna Gigi Hadid

Le sorprese non sono ancora terminate. Nella stagione autunno-inverno 2022/2023 il corsetto si può indossare anche sopra la camicia. Ce lo insegna la top-model Gigi Hadid, che per festeggiare il lancio della sua linea di abbigliamento ha coniugato in un unico outfit due top trend del periodo, il corsetto e il color rosa Barbie.

Un’inedita combinazione dall’estetica Y2K, completata da un paio di pantaloni bianchi dal taglio oversize e décolleté a punta, rigorosamente rosa. Desideri dare vita ad un look simile? In questo caso puoi giocare di fantasia, mixando tinte e materiali differenti.

Sopra ad una camicia bianca dal taglio maschile, ad esempio, puoi indossare un corsetto a contrasto, come il modello Stretch di Wolford, in un’elegante tonalità bordeaux. Un accostamento più fresco e giovanile? Allora punta su una blusa sbottonata, di modo da lasciare la spalla scoperta, assieme ad un bustier in satin, come l’Hamptons griffato Fleur du Mal.

Raffinato e femminile, l’intimo nude e color carne si fa notare

Tra gli altri corsetti in offerta online destinati a lasciare il segno vi sono sicuramente quelli nude. Una tendenza nata in passerella, dove designer e celebri maison l’hanno declinata a seconda della propria estetica. Una lingerie che rompe le regole del dress-code, portata al successo da star del calibro di Britney Spears e Kim Kardashian.

Look color carne modellanti dall’effetto seconda pelle, tutto è pensato per essere visto ed esaltato. Se prediligi uno stile più classico e minimal, allora non potrai sbagliare con il modello Hourglass Firm Control Back Smoothing Waist Cincher del marchio Pour Moi.

Al contrario, se desideri qualcosa di più ricercato e sofisticato ti consigliamo l’Ava Corset griffato Out From Under for Urban Outfitters. Con chiusura regolabile, coppe imbottite e raffinati inserti in merletto è perfetto sotto ad un blazer dal taglio oversize.

Con stampe e pattern fantasiosi, per rendere più cool anche un semplice paio di jeans

Chiudiamo questa guida con un corsetto più casual, quello colorato e arricchito da pattern fantasiosi. Certo, si tratta di una versione decisamente più informale, ma che non rinuncia alla sensualità.

A lanciare il trend è stata l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che ha indossato un bustier in stile rinascimentale, su cui figura la Venere di Botticelli. L’ha abbinato ad un paio di pantaloni cargo e ad un bomber, per un effetto giovanile e super fashion.

Naturalmente, i brand di tutto il mondo hanno dato vita a tantissimi modelli. Bershka propone un corsetto ricamato con sfondo bianco, sul quale figura un motivo floreale nelle nuance del rosa. Guess, infine, gioca sui contrasti, con una stampa foliage in rilievo. (nota stampa).