La pesca al polpo di scoglio,“pòlpe o pòlepe d’aspre o de scugghie”, nel Golfo di Manfredonia (I)

La pesca al polpo di scoglio,“pòlpe o pòlepe d’aspre o de scugghie”, nel Golfo di Manfredonia viene praticata da secoli. Nell’antica Siponto, anche se non ci sono riferimenti storici o immagini a tal riguardo, ma su narrazione di anziani pescatori, è tramandato, che per la cattura dei polpi di scoglio venivano utilizzate anfore di terracotta, che i pescatori sipontini usavano “calare” a mò di “palanghere” (palangaro) sul fondo del mare ai margini dei banchi rocciosi. Per recuperarle venivano legate con una sagolina, in gergo “cemétte”, ad un galleggiante (gavetèlle), un tempo di sughero. Le singole anfore venivano legate tra esse con un cordame fatto di giunchi raccolti nelle zone paludose del posto.

I polpi erano attratti dalle anfore e convinti di poterle utilizzare come tane vi entravano. Il pescatore, con la sua barca a remi, passava lungo “a stose” ed una alla volta“salpava” le anfore dal fondo marino, pescando i polpi che vi si erano infilati al loro interno. A tal proposito, va detto che questo antico metodo di pesca per la cattura dei polpi di scoglio, con l’utilizzo di anfore di creta, è tuttora in auge lungo le coste della Tunisia e del Marocco.

In loco, questa remota tecnica di pescare i polpi di scoglio con contenitori di creta, lungo la costa, è stata sostituita nel tempo da altre tecniche di pesca :1- a “scatere”; 2- “i pulparole”; 3- “i cucù”; 4- “Spezzune de tòbbe”.

Va detto, altresì, che in alcune zone di mare del Meridione, viene tutt’ora praticata la pesca con le anforette o barattoli di stagno, “buatte” per salsa e pomodori. Per attrarre le prede alcuni pescatori usano inserire all’interno del contenitore qualche granchio o anche qualche pesciolino.

LA PESCA AL POLPO CON “A SCATERE”(POLPARA)

Si praticava con le barche remo veliche “i schiffe”, piccole imbarcazioni di 6-7 metri di lunghezza, con a bordo normalmente due pescatori (nelle zone di fondali bassi sulla barca era presente un solo pescatore con in mano una seconda asta per destreggiarsi tra i banchi rocciosi): uno addetto ai remi “a vughé o alla voche” per ben posizionare la barca e l’altro, solitamente il più abile, utilizzava “a scatere” per stanare i polpi e catturali.

A “scatere” (polpara) è una lunga asta di legno alla cui estremità, quella calata tra gli anfratti, viene fissato un moncone di ferro sagomato a mo’ di uncino per legarvi l’esca: normalmente favolli “pelose” e/o “sbirre” (granchio corridore di scoglio), integrati con qualche trancetto “de runghezzule” di gronco.

Sulla barca i pescatori tenevano “a ngerchiéte”(grosso retino a forma di sacco conico fornito di un lungo manico di legno), utilizzato anche quando il polpo attaccato alla “scatere” arrivava a fior d’acqua.

La pesca con “a scatere” (polpara) viene tutt’ora praticata dai pescatori amatoriali che sono soliti frequentare le scogliere, i blocchi posizionati esternamente ai moli del porto peschereccio ed anche lungo le banchine. I pescatori amatoriali sono soliti utilizzare anche “u ngine” (un’asta provvista di grossi ami utilizzata per arpionare, nel momento della cattura, del mollusco cefalopode avvinghiato all’esca della polpara).

LA PESCA AL POLPO CON L’UTILIZZO DELLE “PULPAROLE” (POLPARE)

La pesca con l’utilizzo delle “pulparole” è stata e viene tutt’ora praticata con barche remo veliche. Le “polpare”, sono lunghe lenze calate sul fondale marino, alla cui estremità, in adiacenza dell’affondatore, viene legata l’esca. Quelle preferite sono le “pelose” (i favolli), poi anche gli “sbirre” e le “patòsche”, sempre accompagnati da trancetti di “runghezzule” gronco.

Un tempo le lunghe lenze delle polpare erano di filo di canapa e per l’affondamento si utilizzavano dei blocchetti di pietra calcarea tenera e lavorabile di Monte Sant’Angelo. I pescatori li forgiavano fino a farli assumere la forma di una pera su cui veniva praticata un’asola per alloggiarvi la lenza. Quand’ero bambino ho avuto la fortuna di incontrare un vecchio “pulpaiule” dedito alla realizzazione di dette “zavurrette” con l’utilizzo di un’accetta e di una raspa, quest’ultima utilizatissima dai falegnami.

A volte venivano realizzate rotonde con un foro praticato al centro delle stesse. Premesso che la pesca con le polpare si pratica con la barca in movimento a scarroccio, i “pulpaiule” (pescatori di polpi) locali, molto ingegnosi, durante una “bancata” (strisciata) erano soliti mantenere la barca in posizione perpendicolare alla direzione del vento (con lo stesso vento proveniente da Ovest “u majistralétte” la prua della barca veniva tenuta in direzione Nord, siando “sijè” (in gergo vogando verso poppa) e col vento proveniente da Est “u vinde fore” la prua era rivolta a Sud – Sud-Est armeggiando essenzialmente col remo di prua. Quando il ponentino “u maistralétte” bonacciava, si remava al traverso, spostando il remo di mezzeria “u mizze” su uno scalmo di riserva posizionato dalla parte opposta “du nagghjire” e prossimo al monachetto di poppa. Quest’ultimo, mobile (per non intralciare la pesca coi tramagli) e non fisso come l’altro ad esso simmetrico e gli altri due di prua. In questa circostanza il pescatore assumeva una posizione particolare che gli permetteva di vogare al traverso, scarrocciando come in presenza di vento.

Per esplorare una zona di mare più ampia della lunghezza della barca, quindi allargare ancora di più la strisciata di pesca,i pescatori locali erano soliti utilizzare sia l’antenna porta vela ribaltata in modo che sporgesse il più possibile dal dritto di prua che il boma “a mazze” posizionato in modo da sporgere il più possibile oltre il dritto di poppa.

Dalla fine degli anni cinquanta del secolo scorso le polpare con la lenza in filo di canapa ed affondatore in pietra sono state sostituite da “pulparole” con lenze in nylon ed affondatori in piombo “i chjùmme”. Queste ultime hanno permesso ai “pulpaiule” di pescare direttamente sui banchi rocciosi con catture più numerose, data la loro elevata resistenza meccanica e la scarsa possibilità di rimanere impigliate tra i banchi rocciosi.

POSIZIONAMENTE DELLE POLPARE A BORDO DELLA BARCA

Sistemata la barca al vento, si procedeva a calare in acqua “i pulparole” (solitamente sei polpare ed una “calmarole”. Il pescatore, armeggiando coi remi, abilmente le doveva far scorrere sul fondale tenendole sempre rigorosamente parallele tra esse.

La prima polpara veniva fissata con una sagolina “u vinde” all’estremità dell’antenna; la seconda era fissata al “monachetto di prua – “u zàppele” per mezzo di una redangia “redange de prute”che rende la polpara “a pulparole” scorrevole, agevolando il pescatore nell’operazione di pesca; la terza era posizionata a contatto con lo scalmo di mezzeria “u mizze” direttamente a portata di mano del pescatore; la quarta veniva posta a contatto con lo scalmo più verso poppa “u nagghjire”; la quinta veniva messa al monachetto “u zàppele” di poppa “a redange de pòppe”, con la stessa tecnica indicata per la seconda; la sesta veniva fissata all’estremità della “mazza” con le stesse modalità di quella collegata all’estremità dell’antenna.

Tra la polpara adiacente allo scalmo di mezzeria “u mizze” e quella adiacente allo scalmo “u nagghjire” veniva, di solito, calata la “calmarole” (peso a forma conica arricchita alla base con una corona di grossi ami molto utile nel caso della cattura di polpi diffidenti). Questa disposizione permetteva al pescatore di tenere tutto sotto controllo senza spostarsi dalla guida dei remi, fondamentale per mantenere la barca sempre in pesca, evitando di cascare nelle strisciate delle barche vicine, che negli anni 50/60/70 ne erano veramente tante.

N.B. –Mi sono avvalso per la pubblicazione del presente articolo della preziosa collaborazione dell’amico, ing. Nicola Del Bravo (appassionato pescatore di polpi di scoglio e cultore di arte marinaresca della piccola pesca praticata a Manfredonia).

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari

Foto: Archivio Franco Rinaldi