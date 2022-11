Manfredonia, “Tutti i cinema minuto per minuto”: stagione di prosa unica in Puglia

Manfredonia (Fg), 30 novembre 2022 – La Stagione di Prosa 2022-2023 della Città di Manfredonia continua con “Tutti i cinema minuto per minuto” del Circolo Bergman, uno spettacolo itinerante con cuffie per 38 spettatori a sera nei giorni 2, 3, 4, 6 e 7 dicembre 2022.

Il collettivo milanese Circolo Bergman (composto da Paolo Giorgio, Sarah Chiarcos e Marcello Gori) ha accettato l’invito di Bottega degli Apocrifi a immaginare uno spettacolo esclusivo dedicato a Manfredonia e ai suoi cinema storici ormai scomparsi. «A partire da questo stimolo abbiamo seguito le tracce dell’enorme trasformazione subita dal tessuto urbano della città dagli anni Cinquanta ad oggi, spesso intrecciata ad un problema tipicamente italiano, quello della speculazione edilizia», spiega il regista Paolo Giorgio.

“Tutti i cinema minuto per minuto” è la telecronaca disordinata della memoria di una città. Nasce dallo sguardo di forestieri che hanno provato a immergersi in questa realtà, attraverso ricerche, lunghe camminate e molte interviste.

Lo spettacolo è un attraversamento della città, in cui gli spettatori si muovono guidati da un sistema di cuffie wireless, immersi in un universo sonoro di racconti e suggestioni. Camminando per le strade, è come se ciascuno spettatore potesse comporre il suo proprio film, mescolando ai propri pensieri ciò che sente e che vede.

«Condensiamo in poco più di un’ora tutte le esperienze che abbiamo avuto occasione di vivere sul territorio e, in un percorso limitato nel tempo e nello spazio, tutti i passi che abbiamo compiuto in questi mesi. La ricerca è cominciata prima del lockdown ed è stata interrotta dalla pandemia; riprendere e concludere ci dà il senso di una vita che ricomincia a fiorire, ma che ha bisogno di fondarsi su nuove esigenze. C’è un equilibrio delicato fra la necessità di costruire il nuovo e quella di difendere l’antico: spero di essere riuscito a far risuonare nel testo il valore della memoria come piattaforma su cui edificare il futuro», sottolinea Paolo Giorgio, che aggiunge: «Il sound design e la musica originale di Marcello Gori catturano le atmosfere della città, e vanno a comporre quella che potremmo chiamare una colonna sonora della nostra vita di tutti i giorni. Perché la quotidianità è sempre un’avventura, se la guardi nel modo giusto».

Dopo lo spettacolo, e solo nei giorni 02, 03 e 04 dicembre, ci sarà l’appuntamento con “Artisti di stagione”, la rassegna degli incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa 2022-2023. Agli incontri, guidati da Marianna Masselli di “Teatro e Critica”, saranno presenti il regista Paolo Giorgio e l’autore delle musiche e sound designer Marcello Gori.

“Tutti i cinema minuto per minuto”, biglietto unico € 8.

Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.

Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia,

0884.532829 – 335.244843, botteghino@bottegadegliapocrifi.it

La Stagione di Prosa 2022-2023 è ideata e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno di Regione Puglia e Ministero della Cultura.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE DI PROSA 2022/2023

www.bottegadegliapocrifi.it