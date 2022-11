Pagelle ai dirigenti comunali: tanti 100 ma Foggia potrebbe andar meglio

Statoquotidiano.it, 30 novembre 2022.È stato pubblicato il “Controllo di gestione” del Comune di Foggia, vale a dire le “pagelle” sugli obiettivi raggiunti dai dirigenti nei vari settori e che riguarda l’attività del 2021. In base ai risultati gli stessi, com’è noto, percepiscono incentivi. Il massimo del punteggio da raggiungere è 100 secondo determinati parametri.

A pagina 10 del documento a firma della segretaria generale Giuseppina D’Ambrosio è pubblicata la sintesi dei risultati cui fanno seguito le singole schede. Tutti promossi, più o meno, se non a punteggio pieno con una buona sufficienza. Tante sono le eccellenze, 100 al servizio Protezione civile, al servizio Partecipate, ma anche il quasi punteggio pieno- 97, 20- alla Polizia municipale e 92,30 ai lavori pubblici.

Il risultato più scarso nel settore Pubblica istruzione e scuola, che nel 2021 era competenza di Silvana Salvemini, con punti 35. Servizio Ambiente e Verde Urbano 56,25 di Paolo Affatato (che ha 100 in altri settori, contratti, patrimonio), 67 al servizio attività economiche e commercio di Concetta Valentino. Si passa poi a più di 70, 80, 90 fino al 100.

“L’attività di misurazione ha evidenziato, quale risultato di amministrazione, il punteggio 86,67 ottenuto calcolando il risultato di ciascun obiettivo”, si legge nell’introduzione alla tabella di sintesi, dunque la media è alta.

Di seguito la sintesi. In rosso i punteggi più bassi, in azzurro le eccellenze, in verde alcuni dei “quasi ottimo”.

La Tabella

Gabinetto del Sindaco e Comunicazione istituzionale 94,75

Servizio Protocollo Archivio e Messi Notificatori 80

Servizio Partecipate 100

Servizi Demografici, Statistica, Censimento 90

Servizio Attività Economiche e Commercio. 67

Servizio Segreteria Generale, Controlli Interni, Anticorruzione e

Trasparenza 100

Servizio Presidenza del Consiglio 100

Servizio Risorse Umane, Organizzazione e Metodi 100

Servizio Avvocatura 80

Corpo di Polizia Locale 97,20

Servizio Protezione Civile 100

Servizi Finanziari e Bilancio 100

Servizio Fiscalità e Tributi 78,20

Servizio Cultura – Teatro – Spettacoli – Museo Civico, Palazzetto

dell’Arte. 94,06

Servizio Sociale e Prevenzione del Bisogno. 68,20

Servizio Politiche abitative 85

Servizio Pubblica Istruzione e scuole 35,40

Servizio Patrimonio 100

Servizio Pianificazione e Governance 100

Servizio Lavori Pubblici. 92,30

Servizio Sistemi Informatici ed Innovazione Tecnologica. 89,95

Servizio Urbanistica 75,40

Servizio Ambiente e Verde Urbano 56,25

Servizio Contratti 100

Obiettivi trasversali a tutte le strutture – Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza 80

Ha fatto scalpore il punteggio della Pubblica Istruzione perché decisamente insufficiente. Ma va anche detto che le pagelle danno il polso di una macchina comunale perfettamente funzionante, forse troppo se consideriamo poi la percezione nella città, dal traffico non proprio scorrevole, ai tanti parcheggi dove non si dovrebbe sostare, alle rimozioni di cui si è notiziato come qualcosa di eclatante un mesetto fa. Punteggio registrato dalla Polizia municipale: 97,20. I lavori pubblici ottengono 92,30 come se vedessimo cantieri in fervente attività e iter di conclusione lavori che non s’inceppano. Protezione civile, 100: aitatemi a capire l’attività.

A parte la sonora bocciatura con 35 per Silvana Salvemini, la città è davvero così efficiente oppure gli obiettivi prefissati vanno un po’ rivisti?

Paola Lucino, 30 novembre 2022