Precipita con l’auto in una scarpata: elitrasportato ai Riuniti di Foggia

FOGGIA, 30/11/2022 – Incidente stradale nella tarda serata di ieri 29 novembre sulla SS16 bis nei pressi dell’uscita Barletta Nord in direzione Foggia: una persona alla guida di un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo andando contro il guardrail.

L’impatto è stato così violento che l’auto ha sfondato il guardrail precipitando nella scarpata sottostante. Lo riporta Pugliareporter. Allertati i soccorsi sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente (un 38enne di Margherita di Savoia) in codice rosso con l’elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno estratto la persona dalle lamiere dell’auto e i Carabinieri per i rilievi del caso e chiarire le cause dell’incidente.