Progetto Popolare Manfredonia attacca l’amministrazione Rotice: “Un anno di nulla”

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/11/2022 – “Oggi compie 1 anno l’amministrazione del Sindaco Gianni Rotice, che si è presentata alla città con tanti buoni propositi nella testa ma con idee confuse e un modo di amministrare superficiale e caotico.

Sono svariate le questioni che non hanno saputo affrontate e quindi rimaste irrisolte, così come tante sono le figuracce che questa amministrazione ha collezionato. Siamo rimasti in aula consiliare con loro per un anno intero e, oltre agli sguardi spaesati di chi forse ancora oggi non ha capito bene dove si trova, abbiamo riscontrato una totale mancanza di visione della città del futuro.

𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗔𝗥𝗘: a che punto sono i lavori, quando si potrà tornare ad utilizzare lo stadio della nostra Città.

𝗣𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘𝗚𝗚𝗜 𝗔 𝗣𝗔𝗚𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢: a che punto siamo con le aree demaniali? Il Sindaco ha dichiarato che a breve avrebbe portato in Consiglio Comunale una nuova proposta con tariffe più agevolate. Ad oggi è pervenuto solo il NULLA, anzi se l’opposizione non avesse sollecitato il caso, (la maggioranza riteneva che nulla si poteva fare) oggi avremmo ancora le tariffe previste in gara.

𝗧𝗔𝗥𝗜: emesse cartelle in ritardo e sbagliate, ci sono state PROTESTE, si dichiara cancellare la 4° rata, successivamente di pagarla e chiedere il rimborso, alcuni hanno già provveduto al pagamento. Caotico come al solito, in conclusione come finirà questa storia?

𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗟.𝗦.𝗨.: per la serie “Confusi e Felici” urlano trionfanti per aver stabilizzato, dopo 30 anni, i lavoratori socialmente utili dimenticando che le passate amministrazioni ne hanno stabilizzati tantissimi, non certamente a 500.00 € al mese bensì con i parametri previsti dal C.C.L.N. In sintesi i lavoratori sono arrabbiatissimi perchè vivono la frustrazione di un livello retributivo più basso del passato che ha peggiorato la qualità di vita delle proprie famiglie. L’assessore al personale, in pieno stato confusionale, prima promette un miglioramento delle condizioni economiche e poi consiglia di rivolgersi ai SERVIZI SOCIALI.

𝗦𝗧𝗔𝗙𝗙 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗗𝗔𝗖𝗢: in campagna elettorale il Sindaco dichiara che i membri del suo Staff avrebbero lavorato gratis, poi puntualmente delibera e determina il pagamento delle loro indennità (sacrosante e legittime), ma i cittadini si sentono presi in giro.

𝗔.𝗦.𝗘.: nessuno sa veramente se l’Amministratore Unico continua a svolgere il proprio lavoro o/e dimissionario, tutto tace. La città continua a essere sporchissima, ma loro continuano a somministrarci morfina attraverso post facebook con foto ad ogni angolo della città che la ritraggano solo nelle parti appena pulite. Su questo fronte, persino i commissari hanno fatto meglio.

𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗔: a proposito che fine ha fatto l’ordinanza per la chiusura delle scuole il Sabato? Ah dimenticavamo non era nei poteri del Sindaco stravolgere il piano studio-didattico di ciascuna scuola, collezionando nel suo prezioso almanacco l’ennesima figuraccia.

𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔 𝗜𝗟𝗟𝗨𝗠𝗜𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘: ritirato inspiegabilmente il Project Financing relativo alla gestione di questo servizio (e non solo).

Cosa farà l’amministrazione? A Gennaio scade la proroga del contratto, farà ulteriori proroghe? Presenteranno un nuovo progetto? Immobilismo totale.

𝗠𝗔𝗡𝗜𝗙𝗘𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘𝗗 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗜: qui l’amministrazione Rotice si è superata, adottando atti superficiali che hanno messo im seria difficoltà la sicurezza dei cittadini svariate volte. Impreparati ad eventi del genere, hanno allestito un cartello delle manifestazioni estive (con i soldi provenienti dalla Regione Puglia) spesso senza le previste autorizzazioni. La festa Patronale organizzata senza un minimo di sicurezza, la notte del 31 agosto durante una sparatoria al luna park non erano presenti presidi medici e nessuna forma di vigilanza.