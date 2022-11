Puglia, liceale 14enne muore in casa: indagine dei carabinieri

TRANI, 30/11/2022 – È mistero sulla morte di una 14enne di nazionalità tunisina, trovata senza vita nella mattinata di lunedì 28 novembre a Trani, nell’appartamento in cui abitava da qualche mese con sua madre nel quartiere Europa, periferia nord della città. I carabinieri, coordinati dalla Procura, indagano per accertare le cause del decesso. Lo riporta la Repubblica Bari.

A dare notizia del decesso della giovanissima, che soffriva di asma, avvenuto intorno alle 9 è stata sua madre, che si è presentata al comando di polizia locale in stato confusionale nel primo pomeriggio di lunedì. La donna è stata immediatamente assistita dal personale dei servizi sociali. La donna non era in casa quando la ragazza è morta. Gli investigatori, tuttavia, verificheranno che in casa non ci fosse nessun altro al momento del decesso.

Nell’abitazione, dove le due vivevano in condizione di disagio economico da qualche mese dopo essersi trasferite in città da Molfetta, è invece intervenuto il personale del 118, che ha soltanto potuto constatare la morte della ragazza nata nel 2008, che frequentava il liceo De Sanctis avendo però fatto registrare diverse assenze nel primo trimestre di lezioni. Al momento non sono chiare le cause della morte della giovanissima. La salma della 14enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti svolti dai carabinieri della compagnia di Trani sotto il coordinamento della Procura.