Un tocco di stile a casa

Arredare un’abitazione con stile non significa che bisogna spendere un patrimonio. Oggi andremo a vedere tantissimi consigli utili.

Legno

È il materiale più utilizzato per arredare un’abitazione con stile. È un ottimo isolante termico, per cui aumenta il comfort abitativo e dona un’atmosfera unica per merito del suo fascino intramontabile. Inoltre, il legno viene utilizzato in modo particolare per i mobili e le porte.

Vetro

È in grado di donare luminosità e modernità all’abitazione. Se quest’ultima non è tanto grande, si può usare questo materiale per creare qualche gioco di luce e farla sembrare più spaziosa dal punto di vista ottico.

Inoltre, il vetro può essere impiegato per creare delle grandi porte scorrevoli.

Tessuti naturali

La scelta dei tessuti naturali è importante. Ad esempio, si possono optare per le tende, i tappeti creati in fibra sintetica o anche le trame naturali. Il cotone, il lino e la canapa sono quelli più richiesti, visto che donano profondità alla casa.

Pietra

È resistente e dal fascino davvero unico. Arredare la casa con la pietra significa cambiare l’estetica di ogni stanza ed è una scelta davvero conveniente, in modo particolare se l’ambiente necessita di un tocco originale.

Granito e marmo

Sono due materiali che vengono impiegati per il rivestimento dei pavimenti. Il marmo, invece, viene usato per arricchire le superfici e può essere utilizzato in una casa grande.

Mobili e complementi

Dopo aver visto quali sono i materiali, andiamo a vedere quali sono i mobili e i complementi che si possono scegliere per dare stile ad una casa. Si può decidere di arredare il soggiorno aggiungendo un divano, delle tende moderne, una libreria e anche un bel tavolo di design. Per la camera, invece, si può scegliere un letto che permette di dare un tocco originale, ma si può inserire anche una lampada moderna a led. Per la cucina, si può optare per un tavolo allungabile, una poltrona in tessuto, ma anche dei tappeti con diverse sfumature.

Infine, per rendere stilosa ogni stanza della casa, si possono aggiungere dei tavolini in vetro, specchi, le sedie in policarbonato economiche o anche tappeti chilometrici e pouf colorati.

Illuminazione

È un aspetto importante e non va mai sottovalutato. La luce, oltre a illuminare ogni ambiente della casa, dona un’atmosfera accogliente.

Si possono scegliere le luci a soffitto, da tavolo, a sospensione, applique a parete oppure i faretti.

Colori

Così come l’illuminazione, anche scegliere i colori è di vitale importanza. Per dare un tocco di stile alla casa è consigliato scegliere colori neutri, come il bianco, il beige, il tortora, ma anche il color crema o vaniglia.

Decorazioni

Donano alla casa un aspetto personale. Si possono inserire quadri, fotografie, ma anche qualche lampada etnica, adesivi murali e tante foto. (nota stampa).