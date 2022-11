Unità cinofile di Manfredonia scoprono bazar della droga sul Gargano: un arresto

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA), 30/11/2022 – Un bazar della droga nel box utilizzato anche come abitazione. La Guardia di finanza di San Nicandro ha arrestato un uomo del posto e sequestrato oltre due chili di droga. Nel box perquisito, infatti, i finanzieri hanno rinvenuto un chilo di marijuana, altrettanto di hashish e quasi 20 grammi di cocaina pura.

I militari avevano notato uno strano viavai di persone, alcune con precedenti specifici per droga, in un box utilizzato da un uomo incensurato di San Nicandro Garganico. A quel punto, i finanzieri hanno deciso perquisire il locale con l’ausilio delle unità cinofile della Compagnia di Manfredonia, individuando e sequestrando diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo, il materiale utilizzato per il confezionamento della droga, due bilancini di precisione e denaro contante per quasi 2.000 euro, presunto provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe consentito di confezionare circa 17.000 dosi che, una volta immesse nelle piazze di spaccio, avrebbero reso circa 100mila euro. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, condotto in carcere con l’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.