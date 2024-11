CERIGNOLA (FOGGIA) – Il Benevento impatta 1-1 in casa col Cerignola: gol nella ripresa di Visentin (autorete) e Jallow. I giallorossi mantengono a meno quattro i gialloblu in classifica.

Lunedì il Monopoli ospiterà l’Avellino, con l’obiettivo di andare a meno tre dalla vetta.

Tante novità in formazione per Auteri. Capellini e Ferrara rilevano Tosca e Viscardi; a centrocampo torna Prisco, panchina per Viviani. In avanti confermati, rispetto alla gara di Taranto, solo Simonetti e Manconi, dal 1’ Lamesta e Acampora. Panchina per Starita.

Il Cerignola si fa vedere al 3’ con un destro di Paolucci. Altro brivido all’8’ con il destro di Jallow. Al 12’ gialloblu ad un passo dal vantaggio, Nunziante è strepitoso prima su Jallow, poi su Paolucci e infine su Salvemini. Risponde Manconi su punizione, Sarracco in corner. Nunziante plastico su Tascone al 19’.

Al 26’ Acampora pesca Manconi in area, Sarracco para, ancora il 9 giallorosso può segnare a porta vuota, gran recupero di Ligi. Risponde il Cerignola che centra un palo con Jallow che aveva battuto Nunziante in uscita. Si chiude senza reti la prima frazione.

Comincia bene la ripresa il Cerignola, pericoloso Paolucci in due occasioni. Al 13’ il Benevento passa con un pizzico di fortuna: corner di Acampora e deviazione nella propria porta di Visentin. Al 17’ il pari ospite: Oukhadda rinvia male a destra, cross di Tascone, Nunziante smanaccia, ma arriva Jallow che fa 1-1. Auteri prova a vincerla inserendo prima Starita e Lanini e poi Perlingieri nel finale. Il risultato non cambia.

