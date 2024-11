PESARO – Punta l’avversario, doppio passo ubriacante, scappa verso il portiere ospite e con un cucchiaio griffato Lindor manda la palla sotto l’incrocio più lontano.

La vittoria dell’Italservice Pesaro va raccontata partendo dal gol meraviglioso realizzato dal capitano biancorosso, Felipe Tonidan del, valso il momentaneo 4 a 2.

Alla fine sarà anche quello decisivo, al termine di una prestazione di tutta la squadra biancorossa vicina alla perfezione. La seconda grande prova, la seconda grande vittoria che rilancia Pesaro anche in classifica.

Un solo neo: il cartellino rosso sventolato a Barichello nel finale, per due gialli entrambi “generosi” che gli farà la saltare la prossima partita sul campo del Cosenza.

IL MATCH – Come sempre l’Italservice parte forte. Ci prova Tonidandel e Barichello, poi a sblocca Wittig con un bolide di sinistro. Seguiranno 15 minuti combattuti fino all’intervallo,con due occasioni importanti per parte, ma senza reti. Discorso simile in avvio di ripresa: Tonidandel di piatto si mangia il raddoppio, Ricordi con una gran parata su Barbieri nega l’1 a 1. A pareggiare al 7′ è Andrè Ferreira, uno dei tre ex nei pugliesi insieme a Belloni e a Canal (in tribuna per un acciacco), tutti e tre applauditi dal pubblico prima del calcio d’inizio.

L’Italservice reagisce di rabbia: Barichello in scivolata su grande assist di Gastaldo trova il 2 a 1, pochi secondi dopo Tonidandel ruba palla, si lancia verso la porta avversaria e scarica un bolide all’angolino che vale il 3 a 1. Il PalaMegabox fa festa, ma c’è ancora molto da sudare. Perché Barbieri al 30′ trova un tiro all’angolino su sviluppi da corner che equivale al 3 a 2. Arriviamo al momento clou e decisivo: sale in cattedra il capitan, che parte da metà campo, si mette in proprio con un doppio passo ubriacante, arriva davanti a Caio e lo purga con un tocco sotto sublime.

E’ 4 a 2 a 8 minuti dal gong. Gol pazzesco, che spinge il Manfredonia, qualche minuto dopo, a inserire il portiere di movimento. Mossa che fa soffrire Pesaro. Barichello commette fallo e subisce il secondo giallo a 2 minuti dal gong. Ora i pugliesi attaccano addirittura 5 contro 3, ma il muro dell’Italservice regge fino a 15 secondi dal termine, quando Ronaldo Cabarcas devia in fondo al sacco il 4 a 3. Ma è troppo tardi, l’Italservice mette in tasca altri 3 punti di platino. Voluti, cercati. Meritati.

ITALSERVICE PESARO-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA 4-3 (1-0)

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Wittig, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Barichello, Saponara, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: Ronaldo Cabarcas, Lucho, Manzella, Barbieri, Caio Ainsa, Djelveh, Andrè Ferreira, Nenna, Belloni, Pezzin, G. Musumeci, Dovara. All. Ceppi

ARBITRI: Cannizzaro (Ravenna), Minardi (Cosenza). Crono: Plutino

RETI: 5’30” Wittig; 26’25” Andrè Ferreira, 27’07” Barichello, 27’49” Tonidandel, 29’30” Barbieri, 31’21” Tonidandel, 39’45’ Ronaldo Cabarcas

NOTE: 17’50” espulso Barichello (doppia ammonizione)

fonte https://www.pesarocalcioa5.it/