Roma. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, confermando l’annullamento della misura cautelare disposta nei confronti di Luigi Rotolo, amministratore della società di servizi funebri “Santa Lucia s.r.l.”.

La vicenda ruota attorno a presunte irregolarità nel rilascio di un’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività funebri nel Comune di Manfredonia.

Si fa riferimento a un filone della nota operazione “Giù le mani“.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il Rotolo, formalmente amministratore della “Santa Lucia s.r.l.”, avrebbe agito in concorso con Grazia Romito, amministratrice di fatto della società, e Angelo Salvemini, assessore ai lavori pubblici del Comune di Manfredonia, per ottenere un’autorizzazione che attestava falsamente il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività funebre.

Romito, già titolare di un’impresa funebre e destinataria di un’interdittiva antimafia, era priva dei requisiti previsti dalla normativa. Per aggirare tali ostacoli, avrebbe coinvolto Rotolo, formalmente responsabile della società, nella presentazione di una richiesta autorizzativa contenente dichiarazioni ideologicamente false.

L’assessore Salvemini, dal canto suo, avrebbe esercitato pressioni sui dirigenti comunali affinché l’autorizzazione venisse concessa, nonostante le irregolarità.

L’annullamento della misura da parte del Riesame

Il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza del 27 marzo 2024, aveva annullato la misura cautelare nei confronti di Rotolo, riqualificando il fatto come falso in atto amministrativo, ai sensi dell’art. 480 del codice penale, e non come falso in atto pubblico (art. 479 c.p.), come inizialmente contestato.

Secondo il Tribunale, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre è un atto vincolato, privo di margini discrezionali per l’amministrazione, che si limita a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa. Tale qualificazione giuridica aveva escluso la possibilità di applicare misure coercitive, essendo venute meno le condizioni di applicabilità previste dall’art. 280 del codice di procedura penale.

Contro tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Foggia ha presentato ricorso, sostenendo che l’autorizzazione in questione, pur essendo definita come “atto autorizzatorio”, presentava caratteri di discrezionalità tecnica, tali da farla rientrare nella categoria degli atti pubblici, con conseguente applicabilità dell’art. 479 c.p.

Il ricorso sottolineava che l’autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione doveva valutare non solo i requisiti oggettivi della società, ma anche elementi più complessi, quali l’idoneità delle strutture, l’adeguatezza della formazione del personale e l’assenza di conflitti di interesse.

La Suprema Corte, con sentenza emessa il 24 settembre 2024, ha respinto il ricorso del pubblico ministero, confermando la decisione del Tribunale del Riesame.

Nella motivazione, la Corte ha ribadito che l’autorizzazione amministrativa allo svolgimento di attività funebri, regolata dalla legge regionale Puglia n. 34 del 2008, è un atto vincolato. L’amministrazione, verificati i requisiti oggettivi previsti dalla legge (locali idonei, mezzi adeguati, personale qualificato, ecc.), non può esercitare alcuna discrezionalità nella concessione dell’autorizzazione.

Secondo la giurisprudenza consolidata, gli atti pubblici, a differenza delle autorizzazioni amministrative, sono caratterizzati da produttività di effetti costitutivi, traslativi o modificativi di situazioni giuridiche di rilevanza pubblicistica. Nel caso in esame, l’autorizzazione non ha tali effetti, configurandosi come mera attestazione della sussistenza dei requisiti normativi richiesti.

La Corte ha inoltre evidenziato che i poteri di vigilanza e controllo riconosciuti all’amministrazione non introducono margini di discrezionalità tecnica, limitandosi alla verifica documentale e oggettiva dei requisiti. Di conseguenza, la falsità dell’atto rientra nell’ambito dell’art. 480 c.p., come correttamente ritenuto dal Tribunale del Riesame.

La sentenza chiude una vicenda che aveva suscitato polemiche e acceso il dibattito sull’uso strumentale delle autorizzazioni amministrative. Luigi Rotolo, amministratore formale della “Santa Lucia s.r.l.”, vede così annullata la misura cautelare a suo carico, mentre l’impianto accusatorio relativo alla gestione della società resta confinato alla sfera amministrativa.