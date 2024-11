Foggia, 30 novembre 2024, – Un passo storico per i dipendenti della società Andreani e per la gestione dei tributi comunali. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un emendamento congiunto che sancisce l’internalizzazione del servizio di riscossione dei tributi e la stabilizzazione del personale coinvolto. Una decisione inclusa nel Documento Unico di Programmazione (DUP), frutto di un raro accordo bipartisan che ha visto maggioranza e opposizione lavorare insieme per tutelare oltre 30 lavoratori e garantire la continuità operativa del servizio.

Il capogruppo del Partito Democratico, Lino Dell’Aquila, ha presentato l’emendamento sottolineando l’obiettivo di “tutelare, tranquillizzare e dare dignità” ai dipendenti. Anche il centrodestra, rappresentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Amorese, ha contribuito al dibattito ritirando il proprio emendamento per convergere su un testo condiviso. La sindaca Maria Aida Episcopo si è detta soddisfatta dell’accordo, che definisce un percorso per integrare i lavoratori nel Comune o in una partecipata, come AM Service, valorizzando l’esperienza maturata negli anni.

La scadenza del contratto con la società Andreani, prevista per fine gennaio, rende necessaria una proroga temporanea per completare il processo di internalizzazione, come confermato dall’assessore alle Partecipate Davide Emanuele. Per oltre 20 anni, i dipendenti di Andreani hanno supportato il Comune nella gestione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, diventando risorse preziose per l’amministrazione. L’operazione potrebbe rappresentare un precedente importante per altri lavoratori, come sottolineato durante il dibattito. Parallelamente, il Consiglio comunale ha approvato un altro emendamento congiunto relativo al Palazzetto dello Sport, che prevede la definizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Anche in questo caso, il centrodestra ha ritirato la propria proposta per sostenere un testo condiviso.

Non sono mancati momenti di confronto acceso sul DUP, con l’opposizione che ha criticato il documento definendolo “privo di ambizione”. Tuttavia, l’emendamento sulla stabilizzazione dei lavoratori e l’internalizzazione dei servizi è stato indicato come esempio di “buona politica”, a dimostrazione che, quando si agisce con responsabilità, il consenso unanime è possibile. Il DUP emendato è stato approvato con 19 voti favorevoli, aprendo la strada alla successiva nota di aggiornamento, che sarà strettamente connessa al bilancio di previsione. La Giunta ha ora dieci giorni per completare il lavoro, rispondendo alle critiche con un documento che rispecchi maggiore ambizione e concretezza.

Lo riporta foggiatoday.it