Franco Cinque su Real Acerrana-Manfredonia: “Sfida dura, ogni partita al massimo”

Si avvicina la 14ª giornata del campionato di Serie D – Girone H, e il Manfredonia è atteso da una trasferta insidiosa sul campo della Real Acerrana. Mister Franco Cinque, guida tecnica dei biancocelesti, ha parlato alla vigilia della sfida, sottolineando le difficoltà che la sua squadra si troverà ad affrontare e analizzando il momento dei suoi ragazzi.

Un avversario di qualità

Cinque non nasconde il rispetto per l’Acerrana, squadra che sta dimostrando di essere un osso duro soprattutto tra le mura amiche:

“L’Acerra è una squadra difficile da battere, ha tanta qualità anche nei singoli giocatori e in casa loro esprimono un ottimo calcio. Dovremo essere pronti e concentrati per tutta la partita.”

Un girone competitivo

Il tecnico del Manfredonia ha poi rimarcato l’alto livello di competitività del Girone H, dove ogni gara rappresenta una battaglia:

“Il nostro è un girone davvero tosto, dove bisogna affrontare ogni partita al massimo delle possibilità. Non esistono sfide facili e l’attenzione deve essere sempre altissima.”

Amarezza per il pareggio col Casarano

Cinque è tornato anche sull’ultimo pareggio contro il Casarano, una gara che ha lasciato qualche rimpianto:

“C’è amarezza per il risultato, soprattutto perché abbiamo disputato un’ottima prestazione alla pari, nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del match. Avremmo meritato qualcosa in più, ma queste sono esperienze da cui dobbiamo imparare.”

La sfida di Acerra

Con queste premesse, il Manfredonia si prepara a un’altra prova di carattere, determinato a portare a casa un risultato positivo. Appuntamento fissato per domenica 1° dicembre alle ore 14:30, presso lo stadio Arcoleo di Acerra (NA).

I biancocelesti sanno che serviranno concentrazione, grinta e sacrificio per tornare a casa con punti preziosi in ottica classifica. La lotta nel Girone H si fa sempre più serrata e ogni dettaglio può fare la differenza.