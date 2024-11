FOGGIA – Le temperature subiranno un importante calo nelle prossime ore a causa del flusso di correnti di aria fredda provenente dai Balcani con venti, piogge e neve.

Saranno interessati soprattutto i settori adriatici (Marche, Abruzzo, Molise e Puglia) ma anche tutto il Sud Italia, in particolare la Sicilia e l’area tirrenica della Calabria.

L’ondata d’aria fredda dovrebbe durare almeno fino a martedì.

Previsto un crollo termico fino a 10 gradi in meno.

Il fine settimana appena iniziato coinciderà con un’ondata d’aria fredda che coinvolgerà molte regioni italiane.

Specialmente quelle centrali e meridionali sperimenteranno un clima invernale, influenzato dall’arrivo di correnti gelide provenienti dai Balcani, associate al nuovo vortice perturbativo del mese, in movimento verso il Sud del Paese.

Previste piogge, venti intensi e un marcato calo delle temperature che interesserà principalmente il medio versante adriatico, il Sud e la Sicilia, con neve sull’Appennino a quote comprese tra 700 e 1000 metri.

Al Nord, condizioni di tempo stabile favoriranno la formazione di nebbie e nubi basse sulla pianura Padana.

I flussi nord-orientali influenzeranno il clima almeno fino a lunedì/martedì, quando è previsto un cambiamento nella circolazione generale.

Dove arriva l’ondata di freddo dai Balcani: le regioni interessate

Il calo termico sarà dunque marcato in questo weekend a causa dell’ondata di freddo dai Balcani: già dalla giornata di oggi, sabato 30 novembre, le temperature scenderanno sotto la media stagionale, con un raffreddamento più pronunciato sulle regioni centrali adriatiche, maggiormente esposte alle correnti fredde, e su gran parte del Sud, dove si prevedono diminuzioni significative rispetto ai valori attuali.

Particolare attenzione sarà rivolta alle Marche meridionali, all’Abruzzo, al Molise e alla Puglia, dove i fenomeni, nelle prime ore della mattinata, si estenderanno rapidamente verso il resto del Sud, coinvolgendo soprattutto la Sicilia e la zona tirrenica della Calabria.

Oltre a piogge sparse, non si escludono improvvisi rovesci, alcuni dei quali potrebbero assumere carattere temporalesco.

Meteo, calo termico con temperature giù di 10 gradi: dove ci sarà la neve

Si parla di un crollo termico fino a 10 gradi in meno, oltre a piogge diffuse, temporali e neve fino a basse quote.

L’ingresso dell’aria fredda proveniente dall’Europa orientale verso la nostra penisola porterà, nelle prossime ore, nevicate fino a quote alto-collinari sugli Appennini (5-600 metri), nelle regioni del medio Adriatico, accompagnate da un’intensificazione dei venti settentrionali che interesserà gran parte del Centro-Sud.

Le maggiori indiziate sono Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale e Sicilia, regioni per le quali è stata diramata un’allerta meteo gialla per oggi.

Quando finirà il freddo balcanico sull’Italia: le previsioni meteo

Nella giornata di domani, Domenica 1 dicembre, il vortice balcanico si sposterà dalle regioni meridionali verso gli altri Paesi del Mediterraneo.

Tuttavia, il tempo rimarrà parzialmente influenzato da condizioni atmosferiche fredde su tutto il territorio, con instabilità persistente al Sud.

In queste aree, il rischio di piogge irregolari e nevicate sui monti sarà ancora elevato, sebbene a quote non inferiori ai 1300/1400 metri.

Anche la prossima settimana comincerà sotto l’effetto delle fredde correnti nord-orientali, sebbene un cambiamento nella circolazione atmosferica è previsto già per martedì 3 dicembre.

Lo riporta fanpage.it