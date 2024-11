Il governo vara il decreto giustizia, ecco cosa cambia

Le altre norme – Il testo prevede lo spostamento ad aprile del rinnovo dei Consigli giudiziari previsto per 1 e 2 dicembre, la possibilità di conferire incarichi direttivi solo ai magistrati che assicurano almeno 2 anni, non più 4, di servizio prima della pensione. Introdotta una deroga temporanea al limite di permanenza nell’incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia, in vista dell’imminente operatività del neoistituito tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, incentivando i magistrati che già svolgono tali funzioni all’inserimento nell’organizzazione del nuovo ufficio. Viene inoltre ridotto da due anni ad uno il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio del processo, in modo da assicurarne un più rapido impiego nella concreta attività per la quale sono stati selezionati. Infine vengono previste misure in materia di copertura INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità

Lo riporta tgcom24.mediaset.it