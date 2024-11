Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – È ufficialmente iniziata la 67ª edizione dello Zecchino d’Oro, un evento che quest’anno celebra i 70 anni sia della Rai che dell’Antoniano.

Tra le 14 canzoni in gara, interpretate da 19 bambini provenienti da 11 regioni diverse, c’è un piccolo talento che porta con sé un grande orgoglio per la nostra terra: Marco Pacillo, di 6 anni.

Marco, nipote d’arte del noto musicista Pietro Pacillo, fa parte del coro dell’Antoniano da due anni, contribuendo con la sua voce e il suo entusiasmo alla magia dello Zecchino d’Oro. Nonostante i suoi genitori si siano trasferiti fuori Manfredonia per motivi di lavoro, non perdono mai l’occasione di tornare nella loro amata città ogni volta che possono.

In questa edizione, Marco ha avuto l’onore di rappresentare la copertina del CD dello Zecchino d’Oro, un riconoscimento che mette in luce il suo talento e la sua dedizione. Questo piccolo sipontino è un esempio di come le radici e le tradizioni possano essere portate avanti con passione e determinazione, anche quando la vita ci conduce lontano da casa.

Facciamo un grande in bocca al lupo a Marco per un futuro ricco di successi e soddisfazioni. Forza Marco, continuiamo a seguirti con orgoglio e affetto!