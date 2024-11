IL SINDACO DI LUCERA, GIUSEPPE PITTA, CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA ALLA RETTRICE DELL’ UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, GIOVANNA IANNANTUONI.

di Giuseppe Zingarelli

Il Consiglio comunale di Lucera (Foggia), in apertura della seduta comunale del 29 novembre ha conferito all’unanimità la “Cittadinanza Onoraria” alla Rettrice dell’Università di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni.

La Rettrice, economista e docente universitaria di Economia Politica, 54 anni, è nata a Lucera nel febbraio 1970. Laureata presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, prima Università in Italia ad offrire un corso di laurea in economia e commercio, la dottoressa Iannantuoni ha poi conseguito diversi dottorati specialistici di ricerca in economia, trascorrendo diversi anni presso i Dipartimenti Accademici di economia della Rochester University, a New York, poi in Spagna, presso l’Università Carlos III di Madrid, fino alla University di Cambridge, ed è stata anche coordinatrice di diversi progetti di ricerca di respiro nazionale ed internazionale, fino a trasmigrare di nuovo negli Stati Uniti d’America per specializzarsi in corsi di political economy e di microeconomia. Giovanna Iannantuoni è anche Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Resterà in carica fino al 2025.

I genitori della Rettrice sono entrambi nativi dei Monti Dauni, in provincia di Foggia. Il padre, professor Antonio Iannantuoni, ex Dirigente Scolastico, è nato a San Marco la Catola, piccolo centro agricolo a confine con il Molise, mentre la madre, la professoressa Maria Capozio, è di Carlantino, paese collinare dislocato alle estreme propaggini della Capitanata che si affaccia sulla Diga di Occhito.

A Lucera, tempo fa, il professor Antonio Iannantuoni ha guidato l’istitituto scolastico che oggi si chiama “Dante Alighieri”, mentre a Foggia è stato preside del plesso scolastico “Ugo Foscolo”.

Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, nell’occasione ha conferito alla Rettrice la quarta “Cittadinanza Onoraria” della sua Amministrazione, la quale potrebbe anche non essere l’ultima dopo quelle già assegnate al religioso francescano, Padre Eugenio Galignano, a Julian Assange ed al Reggimento di Artiglieria di Trieste.

Non si esclude che il “Primo di Cittadino” di Lucera possa anche conferire alla affermata economista qualche altro riconoscimento per l’anno di Lucera “Capitale della Cultura”. La decisione di assegnare il riconoscimento onorifico, di fatto, risale allo scorso mese di febbraio, quando in occasione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, lo stesso sindaco della città sveva ed il consigliere comunale Antonio Dell’Aquila, si erano recati direttamente a Milano per comunicare l’intenzione di conferire alla diretta interessata il riconoscimento onorifico.

La data del conferimento però era slittata a metà marzo, ma si è concretizzato soltanto ieri. La Rettrice dell’Università meneghina ha affermato di essere particolarmente onorata: “Questo riconoscimento mi fa tornare alle radici della mia famiglia. Ho portato a Lucera anche mia figlia per farle vedere non solo la città nella quale sono nata ma anche per indicarle qual’è la prospettiva futura di tutti noi che poi giriamo il mondo rappresentando la nostra terra“.

Cosi recita la motivazione del riconoscimento – La Città di Lucera e l’Amministrazione comunale esprimono l’ apprezzamento e la riconoscenza della comunità con cui ha dato lustro alla città di Lucera anche per i prestigiosi incarichi ricoperti dalla sua figura nel panorama accademico italiano e per il contrubuto dato, elevando gli standard formativi nel fornire un impulso significativo allo sviluppo del capitale umano – .

Per la dottoressa Iannantuoni l’istituzione universitaria resta un punto fermo ed un’occasione irripetibile per migliorare la qualità della vita degli italiani.

Un ascensore sociale che di solito premia e da soddisfazioni a chi crede nello studio e nella cultura.