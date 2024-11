La Polizia di Stato Incontra gli Studenti dell’Istituto M. Lecce di Manfredonia

Manfredonia // Notizie in piazza //

La Polizia di Stato nell’ambito delle campagne promosse a tutela della sicurezza Stradale ha tenuto lezione il 26 novembre u.s. presso l’IPEOA M. Lecce di Manfredonia, rivolto alle classi terze, dove sono stati dibattuti i temi dell’utilizzo dei sistemi di ritenuta e casco; quelli della guida in stato di alterazione psicofisica (alcol e droga alla guida) e in ultimo sull’utilizzo del cellulare e l’alta velocità alla guida.

Nello specifico è intervenuto nella Lectio a Discipulos il personale della Polizia Stradale di Vieste, nelle persone del Comandante Ispettore della Polizia di Stato Dott. Matteo TARONNA, unitamente ai colleghi del medesimo Reparto, tra i quali l’ispettore LANAVE Gaetano ed il Sovrintendente Capo BRUNO Sergio, i quali hanno evidenziato come gli incidenti stradali per i ragazzi dai quindici ai ventiquattro anni sono la prima causa di morte, più delle malattie, più di tutti i ragazzi che hanno perso la vita nelle missioni all’estero, più delle tragedie di altra natura messe insieme.

I giovani alla guida si sentono “invincibili” e tra i giovani è purtroppo ancora molto diffuso il mito della velocità e della trasgressione sia esso un motociclo che una macchina. I funzionari della P.S. hanno parlato dei rischi e soprattutto come praticare una buona guida evidenziato tutte le accortezze salvavita. Il primo incontro è stato voluto dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi TALIENTI ed organizzato dalla Funzione Strumentale per i rapporti con il territorio, prof. Roberto MARTINO: “siamo grati alla Polizia di Stato e a tutte le forze dell’ordine – aggiunge il Prof. TALIENTI – per il supporto al processo educativo ai nostri giovani”.

E sempre sui temi della cittadinanza attiva ci saranno due appuntamenti dal titolo “Insieme per imparare a donare e fare la differenza”. Infatti l’11 ed il 18 dicembre p.v. gli studenti dell’istituto e dell’ITCA di San Giovanni Rotondo saranno al centro di una giornata di sensibilizzazione sul valore del dono nella comunità, mentre la settimana successiva ci sarà la raccolta sangue d’istituto. In ultimo nell’ambito dei fondi PNRR, è partito il corso sulle tecniche di intaglio di frutta e verdura al fine di acquisire le conoscenze della decorazione nell’arte culinaria e nello specifico acquisire competenze professionali che facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro e pertanto una scuola al servizio dei giovani.