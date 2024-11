“Cara Forza Manfredonia (e chi si cela dietro tale pagina) mi rammarica questo post e le allusioni addotte (senza citare il nome del consigliere – sottoscritto – ma solo appropriandosi e allegando foto) perché è chiaro che non conosce il funzionamento delle Assemblee dell’ANCI.

Innanzitutto non vi è previsto nessun tipo di ‘sorteggio’ perché sono pubbliche e possono partecipare Amministratori e Funzionari senza richiedere un numero massimo di ospiti e senza decretare sorteggio nell’Ente di appartenenza.

Per ciò che riguarda le spese relative alla partecipazione all’Assemblea ANCI, quelle che riguardano il sottoscritto, NON GRAVANO DI UN SOLO CENTESIMO sulle casse comunali. L’invito è quello di verificare non appena verrà prodotta documentazione che attesta la trasparenza e la legalità nella quale si sta muovendo quest’amministrazione ad iniziare dal Sindaco la Marca.

Un ultimo consiglio: prima di pubblicare comunicati il cui unico intento è colpire (inutilmente) la pancia dei cittadini – forse solo presi dal livore di non avere un solo rappresentante in Consiglio Comunale – è bene verificare le notizie.”