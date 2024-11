MANFREDONIA – Dura presa di posizione da parte del consigliere comunale di Manfredonia, Ugo Galli, che, con un comunicato ufficiale, risponde alle dichiarazioni dell’assessore Maria Teresa Valente in merito alla questione dell’auto blu e al presunto utilizzo improprio di mezzi pubblici da parte dello stesso consigliere. Galli bolla le affermazioni dell’assessore come “deliranti e livorose”, annunciando l’intenzione di sporgere querela.

“Acquisto dell’auto blu richiesto dall’assessore”

Galli ricostruisce la vicenda legata all’auto blu, sottolineando che il documento protocollato – già diffuso pubblicamente – dimostra senza ambiguità come sia stato lo stesso assessore Valente a richiedere l’acquisto del mezzo, destinato al sindaco, su espressa volontà di quest’ultimo. “Le accuse mosse nei miei confronti non solo sono infondate, ma gravemente lesive della mia reputazione – dichiara Galli –. Chi mi conosce sa che ho sempre improntato la mia vita al rispetto scrupoloso delle leggi formali e morali”.

Querela per diffamazione

Nel comunicato, Galli annuncia che si rivolgerà alle autorità giudiziarie per accertare il carattere “gravemente diffamatorio” delle dichiarazioni dell’assessore Valente. “Non posso tollerare affermazioni che ledono la mia onorabilità – aggiunge il consigliere –, soprattutto considerando che provengono da un rappresentante di un movimento politico con precedenti illustri in tema di utilizzo discutibile delle auto blu, come documentato dalle cronache”.

Auto per i servizi sociali: “Le immagini smentiscono Valente”

Galli torna poi sul tema dell’acquisto di un’auto destinata ai servizi sociali, ricordando come, durante una seduta del consiglio comunale, l’assessore Valente abbia ritrattato la proposta in seguito alle proteste dell’opposizione. “Le immagini della seduta sono inequivocabili e dimostrano il dietrofront dell’assessore”, sostiene Galli.

Definanziamento degli interventi sociali

Il consigliere accusa inoltre l’assessore Valente di aver giustificato in modo inconsistente il definanziamento di importanti interventi sociali, come il sostegno alle famiglie in difficoltà per l’accesso alle abitazioni in locazione, i servizi per gli anziani dell’Anna Rizzi e i trasporti per i disabili. “I documenti contabili prodotti in consiglio parlano chiaro – sottolinea Galli –. Sono pronto a pubblicarli in ogni momento per dimostrare la fondatezza delle mie dichiarazioni”.

Apprezzamento ai cittadini e alle parrocchie

In chiusura, Galli elogia l’impegno delle parrocchie, dei residenti e dei commercianti di Manfredonia, che, senza il supporto del Comune, si adoperano per migliorare la città. “L’assessore Valente dovrebbe mostrare maggiore umiltà, come già sottolineato dal collega Gaetano Laforgia – conclude Galli –. Sono i cittadini che, con le loro azioni, stanno facendo la differenza”.