Manfredonia, L’Avv. Gaetano Prencipe è il nuovo Presidente del Concerto Bandistico

L’Associazione “Concerto Bandistico Città di Manfredonia” ha annunciato con entusiasmo l’elezione dell’Avv. Gaetano Prencipe come nuovo presidente. Una figura di grande prestigio e autorevolezza, Prencipe si appresta a guidare il sodalizio verso nuove sfide e obiettivi, forte della sua esperienza e visione strategica. “È con orgoglio e responsabilità che accetto questo incarico,” ha dichiarato il neo-presidente, “consapevole dell’importanza storica e culturale del nostro Concerto Bandistico, simbolo di identità e tradizione per Manfredonia. Il mio impegno sarà rivolto a consolidare il lavoro svolto finora e a proiettare l’associazione verso il futuro.”

Il passaggio di consegne segna la fine di un’era: il Dott. Serafino Pietro Marcolongo lascia la presidenza dopo ben 25 anni di servizio impeccabile. Durante il suo mandato, l’associazione ha conosciuto una crescita straordinaria, affermandosi come uno dei punti di riferimento culturali della città. La sua leadership ha posto basi solide, sia sul piano artistico che organizzativo, consentendo al Concerto Bandistico di essere protagonista in numerosi eventi di rilevanza nazionale e internazionale. “A Serafino va il nostro più sentito ringraziamento,” ha sottolineato Prencipe, “per aver guidato questa associazione con passione, dedizione e spirito di sacrificio. Il suo contributo resterà un esempio per tutti noi.”

Il “Concerto Bandistico Città di Manfredonia” rappresenta un patrimonio culturale inestimabile, con una storia radicata nella tradizione musicale locale e un forte impegno verso la valorizzazione del talento e della cultura musicale. Con il nuovo presidente, l’associazione punta a rafforzare il proprio ruolo nella comunità e a esplorare nuove opportunità di crescita. I membri e i sostenitori del sodalizio guardano con ottimismo al futuro, certi che sotto la guida dell’Avv. Gaetano Prencipe l’associazione continuerà a rappresentare un orgoglio per Manfredonia.