Manfredonia: nuove assunzioni al Comune per rafforzare i servizi e offrire opportunità ai giovani

MANFREDONIA – In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27 settembre 2024, proposta dall’assessorato al personale e velocemente concretizzata con l’ottenimento della autorizzazione da parte della Cosfel, dal 29 novembre due unità, da tempo già impiegate precariamente nell’ente, sono state assunte a tempo indeterminato, a conclusione della relativa procedura di stabilizzazione prevista dal Decreto Legge 13/2023.

Soddisfazione espressa dall’Assessora al Personale, Sara Delle Rose: “Con questa più che positiva operazione, condotta in perfetta sinergia con gli Uffici Comunali, due unità lavorative, da circa tre anni a servizio di questo Comune, impegnati in diversi Uffici, con merito, professionalità, maturando sempre più esperienza nelle materie del PNRR, della PA Digitale, della Facilitazione digitale, dei Fondi Coesione e altre ancora di primaria importanza, sono state inserite in pianta stabile nell’organico comunale.

Segno che le politiche messe in campo da questa amministrazione continuano, dopo le assunzioni di altre figure nei mesi scorsi, a produrre sempre più risultati positivi.”

L’incertezza e il concreto rischio di perdere, tali professionalità, si sono tradotti, invece, in un definitivo rafforzamento della struttura amministrativa, in stabile prospettiva lavorativa, con il risultato del certo miglioramento della qualità dei servizi dell’ente e della positiva prospettiva di vita delle persone interessate.