Manfredonia: polemiche sull'auto blu del sindaco "a sua insaputa"

Un’accesa polemica anima maggioranza e opposizione del Consiglio comunale di Manfredonia, dove è emersa la questione del presunto acquisto di un’auto blu destinata al sindaco Domenico La Marca.

L’episodio, sollevato dai consiglieri comunali di Forza Italia, ha suscitato scalpore e acceso il dibattito sull’operato dell’amministrazione, tra accuse di sprechi e tagli ai servizi essenziali per i cittadini in difficoltà.

La vicenda

Secondo quanto riportato dai consiglieri di opposizione Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, l’acquisto del veicolo era stato inizialmente inserito tra le voci di spesa di una variazione di bilancio, già oggetto di critiche per altre priorità giudicate discutibili. “Durante la seduta consiliare il sindaco avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza della richiesta, salvo poi correggersi, a microfoni spenti, dopo un rapido consulto con i presenti in aula, affermando che tale proposta era stata revocata”.

Ad alimentare le critiche, il fatto che la richiesta fosse stata formulata attraverso una nota ufficiale da un assessore della stessa giunta guidata da La Marca. Per i consiglieri di Forza Italia, l’episodio non solo rivela una mancanza di trasparenza, ma delinea un quadro “grottesco e melodrammatico” della gestione amministrativa.

Le critiche dell’opposizione

Forza Italia ha usato parole dure per commentare la vicenda, accusando l’amministrazione comunale di avere un modus operandi poco chiaro e incoerente rispetto alle reali necessità della città. “Si tratta di risorse che potrebbero essere destinate a scopi ben più urgenti – sottolineano i consiglieri – come il sostegno alle famiglie in difficoltà con il pagamento degli affitti, il trasporto per disabili e anziani o il miglioramento dei servizi sociali”.

Secondo gli esponenti dell’opposizione, le scelte dell’amministrazione sarebbero in contrasto con le difficoltà che molti cittadini stanno affrontando, aggravate dalla decisione di ridurre i fondi destinati a progetti fondamentali per il welfare locale.

Una città che si autofinanzia per il Natale

Un altro punto critico sollevato dai consiglieri riguarda la gestione delle festività natalizie. Mentre l’amministrazione comunale riduce le risorse per i servizi pubblici, commercianti, parrocchie e residenti si sono fatti carico degli allestimenti e delle decorazioni natalizie a proprie spese. “Manfredonia è una città che meriterebbe di più – hanno commentato i consiglieri di Forza Italia – ma è lasciata sola a gestire anche i momenti di festa”.

La nota stampa dei consiglieri di Forza Italia conclude con un’amara riflessione sull’episodio, giudicato “emblematico” di una gestione amministrativa caratterizzata da scelte discutibili e mancanza di priorità.

L’amministrazione comunale, da parte sua, non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali dettagliate sull’accaduto, limitandosi a dichiarare che la richiesta di acquisto dell’auto blu era stata revocata. Tuttavia, le critiche dell’opposizione restano e pongono interrogativi sulla trasparenza e sull’efficienza della giunta guidata dal sindaco La Marca.