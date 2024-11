MANFREDONIA (FOGGIA) – “Sindaco La Marca durante il Consiglio comunale del 28 novembre u. s., con riferimento al capitolo che prevede 1.000,00 euro come sue spese di rappresentanza, con passione, precisava di aver sempre utilizzato il mezzo proprio senza chiedere rimborsi per i numerosi spostamenti istituzionali a Bari, Foggia e San Marco in Lamis.

Riferiva, inoltre, di aver chiesto rimborso per la partecipazione al congresso A.N.C.I. tenutosi a Torino, precisando di aver speso i soldi pubblici in maniera oculata come fosse denaro proprio, scegliendo un albergo economico e pranzando e/o cenando in ristoranti non di lusso.

Sindaco La Marca come mai ha omesso di riferire al Consiglio di aver portato con sé compagnia?

Come mai con lei a Torino vi era un consigliere comunale di maggioranza di Molo 21?

Vi è stato un sorteggio tra consiglieri di maggioranza? Con quale ruolo era presente e a spese di chi? Le bugie fanno crescere il naso come a Pinocchio con la sola differenza che non può intervenire la fatina turchina a risolvere il problema.

Sindaco La Marca sempre nella stessa seduta del Consiglio Comunale, con stupore diceva di aver appreso della previsione di acquistare un’autovettura per il suo ufficio di gabinetto solo in quella sede, affermando di non saperne niente.

Da documento pubblicato da un consigliere comunale di minoranza in data odierna leggiamo che l’ipotesi di acquistare l’autovettura in questione nasce da sua indicazione.

Chi mente? Se è lei a mentire, il suo naso si allungherà talmente tanto, che neanche la fatina potrà fare più niente per aiutarla, costringendola ad un intervento di chirurgia estetica, in caso contrario a mentire sarà stato il Dirigente e qua, non basterà più una semplice tiratina di orecchie!

Sindaco La Marca ci ha delusi! È arrivato il momento di dichiarasi: vuole essere il Pinocchio circondato da tanti Lucignolo e seguire la cattiva strada o vuole essere sul serio il paladino del cambiamento? Non solo a chiacchiere!!

Ricordi e non dimentichi mai che “le bugie hanno le gambe corte!”

