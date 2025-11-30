Assalto all’ufficio postale di San Ferdinando di Puglia: la solidarietà del sindaco di Trinitapoli

TRINITAPOLI (FG) – Dopo il gravissimo assalto all’ufficio postale di via Cesare Battisti a San Ferdinando di Puglia, arriva la solidarietà istituzionale del sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, che esprime vicinanza al primo cittadino Michele Lamacchia e all’intera comunità sanferdinandese.

L’episodio si è verificato intorno alle 4:45 del mattino, quando una banda di malviventi ha utilizzato una ruspa per sfondare la facciata dell’edificio delle Poste Italiane, provocando danni ingenti. Il tentativo di furto, però, non è andato a segno: la cassa è rimasta in strada e i criminali sono stati costretti alla fuga grazie al pronto intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni residenti svegliati dal forte rumore.

«Siamo sconvolti dalla brutalità con cui è stato perpetrato questo atto criminale» — ha dichiarato Di Feo — «A nome dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini di Trinitapoli esprimo piena vicinanza al collega Michele Lamacchia e a tutta la comunità di San Ferdinando di Puglia. Episodi di questa gravità colpiscono l’intero territorio e non possono lasciarci indifferenti».

Il sindaco Di Feo ha inoltre assicurato massima disponibilità a collaborare con il Comune di San Ferdinando di Puglia, offrendo supporto per ogni eventuale esigenza legata alle conseguenze dell’assalto: «Siamo pronti a garantire tutto il sostegno possibile in questo momento difficile».

Le indagini sul blitz sono attualmente in corso, con i Carabinieri impegnati a ricostruire gli spostamenti della banda e ad acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.