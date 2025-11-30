Edizione n° 5901

Auto precipita da un ponte: tre vittime in Sardegna. Nel Chietino altri tre morti in un frontale

TRAGEDIE Auto precipita da un ponte: tre vittime in Sardegna. Nel Chietino altri tre morti in un frontale

In Ogliastra sono morti tre uomini di origine nordafricana fra i 31 e i 33 anni. Tutte donne le vittime dello schianto sulla Fondovalle Sangro

Auto precipita da un ponte: tre vittime in Sardegna. Nel Chietino altri tre morti in un frontale

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Prima pagina //

Domenica di sangue sulle strade italiane. Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Altre tre persone, tre donne, sono morte in uno scontro frontale sulla Fondovalle Sangro, nel territorio di Atessa verso lo svincolo di Piane d’Archi, in provincia di Chieti.

L’incidente in Sardegna

Per cause in fase di accertamento la vettura nell’affrontare una curva all’ingresso del ponticello è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri di Lanusei e il 118, i cui medici hanno solo potuto costatare la morte dei tre uomini.

Lo schianto nel Chietino

A Piane d’Archi, in provincia di Chieti, nell’incidente frontale tra una Fiat Panda e una Ford Fiesta sono 3 le vittime, tutte donne. In base a una prima ricostruzione, le auto procedevano lungo la statale 652 e, per cause ancora da accertare, una delle vetture ha invaso l’altra corsia. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La statale 652 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto, con deviazioni.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

LASCIA UN COMMENTO