Volare durante le festività natalizie potrebbe trasformarsi in un vero e proprio salasso. A denunciarlo è il Codacons, che ha presentato una nuova segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Enac, evidenziando aumenti delle tariffe aeree fino al +900% rispetto ai prezzi ordinari.

Secondo l’associazione dei consumatori, chi in questi giorni sta acquistando biglietti per volare durante il periodo di Natale dalle città del Nord Italia verso Sicilia e Sardegna si trova di fronte a tariffe di gran lunga superiori alla media stagionale.

Un confronto tra i voli disponibili per il 23 dicembre e quelli del 13 gennaio restituisce un quadro allarmante:

Il volo Milano–Palermo parte da 170 euro , contro i 17 euro di inizio gennaio (+900%).

Sulla tratta Milano–Catania , il prezzo sale a 178 euro , rispetto ai 20 euro del 13 gennaio (+790%).

Pesanti incrementi anche per il collegamento Roma–Catania , che passa da 17 a 146 euro (+758%).

Il volo Roma–Palermo registra un aumento del +616% , da 18 a 129 euro .

La rotta Milano–Cagliari sale da 18 a 81 euro (+350%).

Più contenuto, ma comunque significativo, l’aumento per Roma–Cagliari, dove si passa da 18 a 51 euro (+182%).

Il Codacons parla di impennate ingiustificate, soprattutto considerando che il servizio offerto dalle compagnie rimane invariato. Da qui la decisione di inviare una nuova segnalazione alle autorità competenti, chiedendo un intervento tempestivo per tutelare i cittadini.