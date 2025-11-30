ROMA – 25 novembre 2025. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società ricorrente contro la sentenza della Sesta Sezione del 12 dicembre 2019, relativa agli interventi eseguiti su una struttura stagionale nel territorio del Comune di Manfredonia.

La decisione, assunta nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2025 e depositata il 25 novembre, arriva al termine di un lungo contenzioso amministrativo caratterizzato da diversi tentativi di revocazione, tutti ritenuti inammissibili o improcedibili.

La società aveva effettuato alcuni interventi definiti come “manutenzione straordinaria leggera” su un immobile stagionale già assentito e coperto da giudicato amministrativo. A seguito di un sopralluogo, il Comune di Manfredonia aveva ordinato la rimozione delle opere, ritenendo necessario acquisire un’autorizzazione paesaggistica per le modifiche apportate.

La società aveva poi presentato una CILA in sanatoria, che il Comune ha sospeso con provvedimento del 22 dicembre 2017, imponendo l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale della struttura. Ne era seguito il ricorso al TAR Puglia, respinto con sentenza n. 1601/2018.

Anche l’appello al Consiglio di Stato era stato rigettato nel 2019.

Il nuovo ricorso per revocazione era fondato su quattro motivi:

Uso di prove dichiarate false (art. 395 n. 2 c.p.c.), relative a una descrizione tecnica del manufatto contenuta in una relazione comunale del 2018. Dolo della controparte (art. 395 n. 1 c.p.c.), sempre riferito alla stessa relazione tecnica. Ritrovamento di un documento decisivo (art. 395 n. 3 c.p.c.) relativo alla natura dell’autorizzazione paesaggistica del 2009. Errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) nell’interpretazione del provvedimento comunale del 9 aprile 2009, ritenuto dal giudice una proposta e non un’autorizzazione paesaggistica.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dichiarandolo “manifestamente inammissibile”. La motivazione si basa sul principio di autosufficienza del ricorso per revocazione: la società non ha riproposto i motivi originari del ricorso amministrativo, necessari per consentire la fase rescissoria del giudizio. Senza tali motivi, il giudice non può entrare nel merito dell’eventuale decisione successiva all’annullamento della sentenza. Il Collegio ha ricordato che il giudizio di revocazione richiede la compresenza di una fase rescindente e una rescissoria, e che il ricorso deve permettere al giudice di decidere entrambe. Nel caso concreto, questo requisito non è stato rispettato.

La società ricorrente è stata condannata a rifondere: € 4.000,00 al Comune di Manfredonia; € 2.000,00 al Ministero della Cultura.