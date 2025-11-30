Edizione n° 5901

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Cronaca // Femminicidio Ilaria Sula, patteggia la madre di Mark Samson

VICENDA Femminicidio Ilaria Sula, patteggia la madre di Mark Samson

La donna avrebbe aiutato il figlio a nascondere il cadavere della giovane

Femminicidio Ilaria Sula, patteggia la madre di Mark Samson

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Cronaca

La madre di Mark Samson, il 23enne che il 26 marzo uccise la sua ex fidanzata, Ilaria Sula, è stata condannata a due anni per il reato di occultamento di cadavere. La donna, Nosr Manlapaz, avrebbe quindi aiutato il figlio a nascondere il cadavere della giovane: due giorni fa il giudice ha accolto la sua richiesta di patteggiamento della pena, concessa con sospensione condizionale. L’istruttoria per il processo a Mark Samson si aprirà invece il 9 dicembre.

Padre Ilaria Sula: “Patteggiamento non è giustizia” “Per noi non è giustizia”: Flamur Sula, papà di Ilaria, commenta così il patteggiamento da parte della madre di Mark Samson. “Noi siamo rimasti malissimo dopo cosa abbiamo visto e sentito un processo che dura solo cinque minuti”, ha detto l’uomo. “Una persona che ha pulito litri di sangue di mia figlia buttati nel water”, ha ricordato ancora il padre di Ilaria Sula. “Per noi non è giustizia questa”, ha concluso.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

