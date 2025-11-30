Femminicidio Ilaria Sula, patteggia la madre di Mark Samson

La madre di Mark Samson, il 23enne che il 26 marzo uccise la sua ex fidanzata, Ilaria Sula, è stata condannata a due anni per il reato di occultamento di cadavere. La donna, Nosr Manlapaz, avrebbe quindi aiutato il figlio a nascondere il cadavere della giovane: due giorni fa il giudice ha accolto la sua richiesta di patteggiamento della pena, concessa con sospensione condizionale. L’istruttoria per il processo a Mark Samson si aprirà invece il 9 dicembre.

Padre Ilaria Sula: “Patteggiamento non è giustizia” “Per noi non è giustizia”: Flamur Sula, papà di Ilaria, commenta così il patteggiamento da parte della madre di Mark Samson. “Noi siamo rimasti malissimo dopo cosa abbiamo visto e sentito un processo che dura solo cinque minuti”, ha detto l’uomo. “Una persona che ha pulito litri di sangue di mia figlia buttati nel water”, ha ricordato ancora il padre di Ilaria Sula. “Per noi non è giustizia questa”, ha concluso.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it