Grandissimo Valerio Santoro alla maratona di Firenze, ottavo tra gli italiani

FIRENZE, 30 novembre 2025. Nella sua prima Maratona ufficiale, l’atleta sipontino ha fermato il cronometro su un eccellente 2h34’, media di 3’37’’/km, chiudendo ottavo tra gli italiani e 24º assoluto su oltre 13.000 partecipanti alla prestigiosa Maratona di Firenze.

Un debutto straordinario che conferma la crescita costante di Santoro e la sua capacità di confrontarsi con i migliori, dando corpo al suo motto: “Homo faber suae quisque fortunae”, ognuno è artefice del proprio destino.

Il 2024 di Santoro è stato un percorso sportivo brillante: quindici gare disputate, sette personal best tra cui i 10 km in 31’30”, la mezza maratona in 1h10’ e ora la maratona in 2h34’, sei vittorie, due podi di rilievo, due titoli provinciali assoluti e quattro piazzamenti tra i primi otto italiani in competizioni nazionali e internazionali. In poco meno di due anni di attività agonistica ha già sostenuto sette controlli antidoping, due dei quali direttamente a domicilio, testimonianza della serietà del suo percorso.

Santoro ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questa stagione eccezionale: il suo coach D.S., che lo ha guidato passo dopo passo; l’amico e socio Matteo Ciociola, che ha curato integrazione e nutrizione; e Sandro Rosone, il “meccanico” che – come dice sorridendo – lo ha messo sempre in gara con le gambe al top. Un pensiero speciale va alla sua famiglia e alla compagna Giulia Cocomazzi, per i sacrifici e il sostegno quotidiano, così come ai genitori e ai suoceri, tifosi silenziosi ma fondamentali. Importante anche la vicinanza della Polisportiva Eppe Merla, che lo ha sostenuto prima come uomo e poi come atleta.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche a chi ha supportato il suo percorso: Giuseppe de Filippo di StatoQuotidiano, Gianluca Vallese di Lo Specialista, Matteo Triggiani di TM Costruzioni, Ital Brokers con il contributo di Emanuele Zuccaro, Gianni Di Cosmo e Sottolestelle, realtà che hanno creduto nel suo progetto sportivo e lo hanno accompagnato durante tutta la stagione.

Ora è il momento del meritato riposo. Santoro, con la consueta schiettezza, ricorda a chi vorrà giudicare i suoi risultati di confrontarli con i propri “dopo vent’anni di attività”, consapevole della strada che ha percorso e della solidità del suo percorso agonistico. Ma soprattutto con la serenità di chi sa di aver scritto una pagina importante della propria carriera sportiva.