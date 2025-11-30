Il Foggia vince allo Zaccheria: Garritano spreca due rigori, decide Winkelmann al 100’

FOGGIA – Una domenica ricca di emozioni nella 16ª giornata del girone C di Serie C 2025-26. Allo Zaccheria il Foggia supera il Cosenza con un rocambolesco 2-1 maturato nei minuti di recupero, in una gara segnata dai due rigori falliti da Garritano.
I rossoneri partono forte e al 7’ trovano il vantaggio con D’Amico, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva ospite. Il Cosenza reagisce e nella prima frazione vede annullarsi il gol del pareggio per un’irregolarità. Nella ripresa, al 63’, arriva la prima grande occasione: calcio di rigore per i rossoblù, ma Garritano calcia altissimo sprecando il possibile 1-1.
Il pari, però, arriva comunque al 75’ grazie a Ricciardi, che insacca da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Il finale è incandescente. Nel terzo dei nove minuti di recupero l’arbitro concede un secondo penalty al Cosenza. Dal dischetto va ancora Garritano, ma il suo tiro debole permette a Perucchini di respingere. Gol mangiato, gol subito: al 100’ Winkelmann firma la rete che fa esplodere il pubblico di casa, regalando al Foggia un successo preziosissimo.
La squadra di Barilari torna così alla vittoria dopo un mese e mezzo, salendo al 18° posto con 14 punti. Si interrompe invece la striscia positiva del Cosenza di Buscè, che dopo sei risultati utili consecutivi resta fermo al quarto posto a quota 29.
Lo riporta beneventonews24.it
