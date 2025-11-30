Edizione n° 5901

BALLON D'ESSAI

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

CALEMBOUR

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Focus // Il Foggia vince! Garritano spreca due rigori, decide Winkelmann al 100’ (FOTO)

CARDIOPALMA ZAC Il Foggia vince! Garritano spreca due rigori, decide Winkelmann al 100’ (FOTO)

La squadra di Barilari torna così alla vittoria dopo un mese e mezzo, salendo al 18° posto

Il Foggia vince allo Zaccheria: Garritano spreca due rigori, decide Winkelmann al 100’

ph ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Focus // Foggia //

FOGGIA – Una domenica ricca di emozioni nella 16ª giornata del girone C di Serie C 2025-26. Allo Zaccheria il Foggia supera il Cosenza con un rocambolesco 2-1 maturato nei minuti di recupero, in una gara segnata dai due rigori falliti da Garritano.

I rossoneri partono forte e al 7’ trovano il vantaggio con D’Amico, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva ospite. Il Cosenza reagisce e nella prima frazione vede annullarsi il gol del pareggio per un’irregolarità. Nella ripresa, al 63’, arriva la prima grande occasione: calcio di rigore per i rossoblù, ma Garritano calcia altissimo sprecando il possibile 1-1.

Il pari, però, arriva comunque al 75’ grazie a Ricciardi, che insacca da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il finale è incandescente. Nel terzo dei nove minuti di recupero l’arbitro concede un secondo penalty al Cosenza. Dal dischetto va ancora Garritano, ma il suo tiro debole permette a Perucchini di respingere. Gol mangiato, gol subito: al 100’ Winkelmann firma la rete che fa esplodere il pubblico di casa, regalando al Foggia un successo preziosissimo.

La squadra di Barilari torna così alla vittoria dopo un mese e mezzo, salendo al 18° posto con 14 punti. Si interrompe invece la striscia positiva del Cosenza di Buscè, che dopo sei risultati utili consecutivi resta fermo al quarto posto a quota 29.

Lo riporta beneventonews24.it

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

