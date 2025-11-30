Edizione n° 5900

BALLON D'ESSAI

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

CALEMBOUR

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Manfredonia // Manfredonia, Fratelli d’Italia: “Astensionismo alle stelle: un segnale d’allarme per la politica locale”

FRATELLI "ALLARMATI" Manfredonia, Fratelli d’Italia: “Astensionismo alle stelle: un segnale d’allarme per la politica locale”

Un “silenzio rumoroso”, come lo definiscono alcuni osservatori, che impone una riflessione profonda

Manfredonia, astensionismo alle stelle: un segnale d’allarme per la politica locale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA (FG) – Le recenti consultazioni elettorali hanno consegnato un dato che non può essere ignorato: la città registra un livello di affluenza tra i più bassi degli ultimi anni. Un astensionismo così elevato rappresenta più di una statistica; è il sintomo di una distanza crescente tra cittadini e politica, un segnale di sfiducia che attraversa fasce di età, quartieri e contesti sociali.

Secondo gli addetti ai lavori, il fenomeno riflette una combinazione di fattori: disillusione, stanchezza verso una politica percepita come inconcludente e scarso senso di rappresentanza. Un “silenzio rumoroso”, come lo definiscono alcuni osservatori, che impone una riflessione profonda.

La risposta della politica: “Serve tornare tra la gente”

Tra le forze politiche che hanno commentato il risultato c’è Fratelli d’Italia Manfredonia, che interpreta il dato come un invito a recuperare un rapporto diretto con la comunità. Il movimento locale sottolinea la necessità di una politica “presente sul territorio, capace di ascoltare e di confrontarsi quotidianamente”, ponendo l’accento su un rinnovamento che parta dal basso.

Un approccio che richiama un’idea precisa: il cambiamento non può avvenire senza la partecipazione attiva dei cittadini. Una linea che, al netto delle appartenenze, è condivisa da più fronti politici.

La sfida della partecipazione

Il punto cruciale rimane sempre lo stesso: senza presenza alle urne—e più in generale senza partecipazione civica—diventa difficile immaginare un processo di trasformazione reale. Gli esperti ricordano come l’astensionismo sia oggi una delle principali criticità per la democrazia locale, con effetti diretti sulla legittimazione delle istituzioni.

Comitati, associazioni e gruppi civici del territorio invitano da tempo a riattivare un senso di comunità, ricordando che lamentarsi non basta: “Servono idee, presenza, responsabilità”.

Uno sguardo al futuro

Manfredonia si trova davanti a un bivio: continuare sulla strada del disimpegno rischia di alimentare immobilismo e malcontento; investire invece nella partecipazione potrebbe permettere alla città di avviare una stagione nuova, più attenta ai bisogni reali e più vicina ai cittadini.

Il messaggio che arriva da queste elezioni è chiaro: la politica ha il dovere di ricostruire fiducia, ma la comunità ha il compito—e l’opportunità—di tornare protagonista.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

