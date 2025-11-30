Edizione n° 5900

BALLON D'ESSAI

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

CALEMBOUR

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Cronaca // Manfredonia in lutto per la scomparsa della Dott.ssa Assunta Ricucci, storica medico di famiglia

Manfredonia in lutto per la scomparsa della Dott.ssa Assunta Ricucci, storica medico di famiglia

Manfredonia piange la scomparsa della Dott.ssa Assunta Ricucci, venuta a mancare stamani all’età di 91 anni.

Manfredonia in lutto per la scomparsa della Dott.ssa Assunta Ricucci, storica medico di famiglia

Manfredonia in lutto per la scomparsa della Dott.ssa Assunta Ricucci, storica medico di famiglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia piange la scomparsa della Dott.ssa Assunta Ricucci, venuta a mancare stamani all’età di 91 anni.

Figura di riferimento a livello territoriale, medico di famiglia stimata e amata, la dottoressa Ricucci ha rappresentato per decenni un punto fermo per molte famiglie della città, esercitando la sua professione con competenza, dedizione e umanità lungo Corso Roma.

La sua disponibilità costante, l’attenzione verso i pazienti e la capacità di ascolto l’hanno resa una presenza insostituibile nella vita quotidiana di tanti cittadini.

La comunità si stringe attorno alla Famiglia Salcuni, colpita da questo doloroso lutto, e ricorda con affetto e riconoscenza la lunga carriera della dottoressa, esempio luminoso di professionalità e umanità.

I funerali si terranno domani, 1° dicembre, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Camillo de Lellis.

Alla famiglia Salcuni, agli amici Vanni e Nino, sincere condoglianze dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

