Manfredonia in lutto per la scomparsa della Dott.ssa Assunta Ricucci, storica medico di famiglia

Manfredonia piange la scomparsa della Dott.ssa Assunta Ricucci, venuta a mancare stamani all’età di 91 anni.

Figura di riferimento a livello territoriale, medico di famiglia stimata e amata, la dottoressa Ricucci ha rappresentato per decenni un punto fermo per molte famiglie della città, esercitando la sua professione con competenza, dedizione e umanità lungo Corso Roma.

La sua disponibilità costante, l’attenzione verso i pazienti e la capacità di ascolto l’hanno resa una presenza insostituibile nella vita quotidiana di tanti cittadini.

La comunità si stringe attorno alla Famiglia Salcuni, colpita da questo doloroso lutto, e ricorda con affetto e riconoscenza la lunga carriera della dottoressa, esempio luminoso di professionalità e umanità.

I funerali si terranno domani, 1° dicembre, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Camillo de Lellis.

