Edizione n° 5901

BALLON D'ESSAI

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

CALEMBOUR

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Manfredonia, la piccola Lucrezia conquista l'Antoniano: talento e sorriso che incantano

ORGOGLIO Manfredonia, la piccola Lucrezia conquista l’Antoniano: talento e sorriso che incantano

Per la comunità sipontina rappresenta un motivo di orgoglio: una voce che porta il nome della città

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Sta attirando entusiasmo e orgoglio a Manfredonia la giovane Lucrezia, una bambina che sta vivendo un momento speciale grazie al suo ingresso nel Piccolo Coro dell’Antoniano, lo storico ensemble protagonista dello Zecchino d’Oro. Un percorso che per molti sarebbe un sogno, ma che per lei è già una splendida realtà.

Lucrezia, sostenuta ogni giorno dalla mamma Marilena, sta collezionando apprezzamenti e incoraggiamenti, mostrando un talento musicale naturale unito a una sorprendente sicurezza sul palco per la sua giovane età. Le sue performance, fresche e piene di energia, stanno riscuotendo grande successo e attirando l’attenzione di tanti appassionati.

Per la comunità sipontina rappresenta un motivo di orgoglio: una voce che porta il nome di Manfredonia in un contesto nazionale prestigioso, simbolo di impegno, passione e genuinità artistica.

Il percorso di Lucrezia è appena iniziato, ma gli applausi che sta ricevendo lasciano intravedere un futuro luminoso. Un piccolo grande talento che fa emozionare tutta la sua città.

LASCIA UN COMMENTO