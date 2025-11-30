Manfredonia, la piccola Lucrezia conquista l’Antoniano: talento e sorriso che incantano

Sta attirando entusiasmo e orgoglio a Manfredonia la giovane Lucrezia, una bambina che sta vivendo un momento speciale grazie al suo ingresso nel Piccolo Coro dell’Antoniano, lo storico ensemble protagonista dello Zecchino d’Oro. Un percorso che per molti sarebbe un sogno, ma che per lei è già una splendida realtà.

Lucrezia, sostenuta ogni giorno dalla mamma Marilena, sta collezionando apprezzamenti e incoraggiamenti, mostrando un talento musicale naturale unito a una sorprendente sicurezza sul palco per la sua giovane età. Le sue performance, fresche e piene di energia, stanno riscuotendo grande successo e attirando l’attenzione di tanti appassionati.

Per la comunità sipontina rappresenta un motivo di orgoglio: una voce che porta il nome di Manfredonia in un contesto nazionale prestigioso, simbolo di impegno, passione e genuinità artistica.

Il percorso di Lucrezia è appena iniziato, ma gli applausi che sta ricevendo lasciano intravedere un futuro luminoso. Un piccolo grande talento che fa emozionare tutta la sua città.