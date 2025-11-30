NOLA (NA) – Gara intensa e ricca di episodi quella andata in scena al “Papa” di Cardito, dove il Manfredonia esce sconfitto per 1-0 contro il Nola al termine di un match condizionato da decisioni arbitrali contestate e da una lunga inferiorità numerica.

Primo tempo: il Nola parte forte, Manfredonia in dieci al 16’

Pronti via e il Nola passa subito: dopo appena due minuti Estrella sorprende Brahja con una conclusione dalla distanza, firmando l’1-0 che indirizza la gara.

Il Manfredonia accusa il colpo ma tenta una timida reazione. I ritmi restano spezzati, il gioco si concentra soprattutto a centrocampo e le prime vere occasioni arrivano da situazioni da fermo: al 25’ Balba prova un tiro-cross su angolo corto, ma Montalti blocca agevolmente. I campani rispondono con la botta dai 30 metri di Cipolla, terminata sul fondo.

L’episodio che cambia l’inerzia del match arriva al 16’: Jallow viene espulso dopo uno scontro con Berardocco. Biancocelesti costretti così a giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora.

Nel finale di frazione il Nola sfiora il raddoppio: Berardocco tenta direttamente la porta su punizione laterale, con Galizia che non arriva per una deviazione sotto misura. Al 37’ ammonito Cipolla, poi poco accade fino ai due minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Si va al riposo sul 1-0.

Secondo tempo: parità numerica ristabilita, ma la fortuna non sorride ai sipontini

Nella ripresa il Manfredonia rientra con un atteggiamento più propositivo, nonostante l’uomo in meno. Al 62’, però, la partita cambia ancora: Cipolla, già ammonito, riceve il secondo giallo ed è costretto a lasciare il campo. Si torna in dieci contro dieci.

Con gli spazi che si aprono, i biancocelesti alzano il baricentro e sfiorano il pari più volte. Al 68’ Capogna pennella un cross perfetto per Babaj, che di testa da pochi passi sfiora il palo di un soffio.

Pezzella inserisce forze fresche e il Manfredonia aumenta la spinta: dentro Capogna, Muscatiello e Okoh, e proprio Muscatiello si mette subito in mostra al 77’ con una percussione centrale che porta a un cross insidioso deviato in angolo.

Il vero caso della partita esplode però al 85’: nel giro di due minuti al Manfredonia vengono annullati due gol. Sul secondo episodio restano molti dubbi per una possibile posizione regolare al momento dell’ultimo passaggio. I biancocelesti protestano a lungo, ma l’arbitro conferma entrambe le decisioni.

Nel finale Fangwa si trova a tu per tu con Brahja al 94’, ma il portiere biancoceleste si oppone salvando i suoi. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria del Nola.

Amarezza biancoceleste

Il Manfredonia torna a casa con molte recriminazioni: due gol annullati, una lunga inferiorità numerica e un’occasione clamorosa fallita nel momento migliore. I sipontini hanno mostrato carattere e volontà, ma non è bastato per evitare un ko che lascia più rimpianti che giudizi tecnici.

di Daniele Catalano