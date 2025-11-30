Edizione n° 5901

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Cronaca // Operata per tumore al cervello in gravidanza: salvi mamma e neonato

OSPEDALE Operata per tumore al cervello in gravidanza: salvi mamma e neonato

Intervento complesso di tre ore presso la Città della Salute per rimuovere la massa dalla testa di una 38enne alla seconda gravidanza

Operata per tumore al cervello in gravidanza: salvi mamma e neonato

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Cronaca // Live //

Operata per un tumore al cervello durante la gravidanza, dà alla luce il figlio. Salvi mamma e neonato presso la Città della Salute di Torino. Intervento complesso e delicato presso l’ospedale torinese che ha permesso di salvare la vita a Chiara, giovane fisioterapista di 38 anni, e il piccolo Mattia. La donna, a metà agosto, nel pieno della sua seconda gravidanza, ha visto la sua vita cambiare all’improvviso. Alla 22ª settimana, improvvise crisi epilettiche l’hanno portata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Lì, pochi minuti dopo i primi accertamenti, è emersa la diagnosi: un voluminoso tumore cerebrale, che comprimeva profondamente i lobi frontali. I medici si sono trovati di fronte a una decisione difficile: intervenire immediatamente, garantendo la massima sicurezza non solo per Chiara, ma anche per il suo bambino.

Nelle ore successive, l’équipe neurochirurgica, guidata dal professor Diego Garbossa, direttore della Neurochirurgia universitaria e del Dipartimento di Neuroscienze della Città della Salute e della Scienza di Torino e dal dottor Nicola Marengo, ha eseguito un intervento altamente delicato. In meno di tre ore, i chirurghi sono riusciti ad asportare completamente il tumore, rivelatosi poi benigno.

La donna è stata dimessa in pochi giorni e ha proseguito la gravidanza sotto stretto controllo dei ginecologi. Pochi giorni fa, la nascita di Mattia. Il piccolo, venuto alla luce alla 36esima settimana, 2.480 grammi, è stato preso in carico dalla Terapia Intensiva Neonatale ospedaliera (TINO), sotto la supervisione della dottoressa Maria Francesca Campagnoli, della Neonatologia diretta dalla dottoressa Caterina Carbonara.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

