Operata per tumore al cervello in gravidanza: salvi mamma e neonato

Operata per un tumore al cervello durante la gravidanza, dà alla luce il figlio. Salvi mamma e neonato presso la Città della Salute di Torino. Intervento complesso e delicato presso l’ospedale torinese che ha permesso di salvare la vita a Chiara, giovane fisioterapista di 38 anni, e il piccolo Mattia. La donna, a metà agosto, nel pieno della sua seconda gravidanza, ha visto la sua vita cambiare all’improvviso. Alla 22ª settimana, improvvise crisi epilettiche l’hanno portata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Lì, pochi minuti dopo i primi accertamenti, è emersa la diagnosi: un voluminoso tumore cerebrale, che comprimeva profondamente i lobi frontali. I medici si sono trovati di fronte a una decisione difficile: intervenire immediatamente, garantendo la massima sicurezza non solo per Chiara, ma anche per il suo bambino.

Nelle ore successive, l’équipe neurochirurgica, guidata dal professor Diego Garbossa, direttore della Neurochirurgia universitaria e del Dipartimento di Neuroscienze della Città della Salute e della Scienza di Torino e dal dottor Nicola Marengo, ha eseguito un intervento altamente delicato. In meno di tre ore, i chirurghi sono riusciti ad asportare completamente il tumore, rivelatosi poi benigno.