Per l'Arma arriva la Maserati, trasporterà organi e salvavita

Nell’ambito del continuo potenziamento delle capacità operative, arriva per i carabinieri la nuova Maserati Mcp Pura, offerta in comodato d’uso all’Arma per il trasporto urgente di organi e materiale sanitario salvavita.

“L’utilizzo di questa vettura rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità dell’Arma di intervenire in modo rapido, sicuro e puntuale in situazioni di particolare emergenza che richiedono tempi di risposta minimi”, spiega il comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo.

Dalla lotta alla criminalità al supporto nelle emergenze sanitarie, l’obiettivo è quello di essere vicini al cittadino, soccorrere chi ha bisogno e tendere la mano ai più deboli.

Lo riporta l’ANSA