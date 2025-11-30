Edizione n° 5901

BALLON D'ESSAI

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

CALEMBOUR

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Per l'Arma arriva la Maserati, trasporterà organi e salvavita

VELOCITA' Per l’Arma arriva la Maserati, trasporterà organi e salvavita

Luongo: 'ulteriore passo per intervento rapido nelle emergenze'

Per l'Arma arriva la Maserati, trasporterà organi e salvavita

ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Nell’ambito del continuo potenziamento delle capacità operative, arriva per i carabinieri la nuova Maserati Mcp Pura, offerta in comodato d’uso all’Arma per il trasporto urgente di organi e materiale sanitario salvavita.

“L’utilizzo di questa vettura rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità dell’Arma di intervenire in modo rapido, sicuro e puntuale in situazioni di particolare emergenza che richiedono tempi di risposta minimi”, spiega il comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo.

Dalla lotta alla criminalità al supporto nelle emergenze sanitarie, l’obiettivo è quello di essere vicini al cittadino, soccorrere chi ha bisogno e tendere la mano ai più deboli.

Lo riporta l’ANSA

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

