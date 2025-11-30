Edizione n° 5901

PASSIONE Rignano Garganico, torna il Presepe Vivente: magia natalizia nel cuore del Gargano

Con lo slogan “La più grande Natività nel più piccolo comune”, l’evento celebra la passione di una comunità intera

Redazione
30 Novembre 2025
Eventi // Gargano //

RIGNANO GARGANICO – Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, i vicoli del centro storico medievale di Rignano Garganico torneranno a illuminarsi di magia per la XXVI edizione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti natalizi più attesi della Puglia.

Con lo slogan “La più grande Natività nel più piccolo comune”, l’evento celebra la passione di una comunità intera e la bellezza dello scenario naturale e architettonico che fa da cornice a una rappresentazione che è ormai un punto di riferimento per il turismo invernale regionale.

I visitatori potranno immergersi in un percorso tra antichi mestieri, costumi d’epoca e atmosfere sacre, rivivendo la magia della Natività in un’esperienza unica e suggestiva.

Le date da segnare in calendario sono tre:

  • Venerdì 26 dicembre 2025
  • Domenica 28 dicembre 2025
  • Martedì 6 gennaio 2026

Gli orari di visita saranno dalle 16:00 alle 20:30 in tutte le giornate.

La realizzazione del Presepe Vivente è frutto di uno sforzo corale, che vede la collaborazione di enti e associazioni locali sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Presepe Vivente. Tra i partner attivi vi sono il Parco Nazionale del Gargano, la Parrocchia Maria SS.ma Assunta, la Pro Loco, la Protezione Civile, l’AVIS, le ACLI e altre realtà associative come gli “Amici del Copertone” e la neonata Associazione “Tonino Del Vecchio”, dedicata al giornalista e scrittore locale.

Un evento che conferma come la grandezza di una manifestazione non dipenda dalle dimensioni del comune, ma dalla dedizione e dall’impegno della comunità che lo anima, trasformando Rignano Garganico in una meta imperdibile per le festività natalizie pugliesi.

LASCIA UN COMMENTO