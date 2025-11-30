Edizione n° 5901

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Cronaca // San Severo, telefoni clandestini in carcere: la polizia penitenziaria sventa un nuovo tentativo di introduzione illecita

"CLANDESTINI" San Severo, telefoni clandestini in carcere: la polizia penitenziaria sventa un nuovo tentativo di introduzione illecita

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’ingresso di materiale illecito all’interno delle carceri pugliesi

CARCERE SAN SEVERO - ESTERNO

ph san severo.tv - CARCERE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’ingresso di materiale illecito all’interno delle carceri pugliesi. L’ultimo episodio risale al 28 novembre, quando nel penitenziario di San Severo il personale di polizia penitenziaria ha sequestrato due telefoni cellulari completi di caricabatteria, cavetti e schede SIM.

A darne comunicazione è il Sappe, il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria, che ha sottolineato come il ritrovamento sia stato possibile grazie alla prontezza dell’operatore addetto alla videosorveglianza. Quest’ultimo, notando movimenti sospetti tra alcuni detenuti collocati al secondo piano, ha immediatamente allertato i colleghi, consentendo un intervento tempestivo e il recupero del materiale proibito.

Il Sappe, nel commentare l’episodio, rinnova l’appello al potenziamento di personale e dotazioni tecnologiche, ritenute indispensabili per arginare un fenomeno che continua a rappresentare una seria criticità per la sicurezza degli istituti penitenziari della regione.

“Episodi come questo – evidenzia il sindacato – dimostrano l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli agenti, spesso in condizioni di carenza di organico e con strumenti non sempre adeguati”. Un nuovo segnale, dunque, della costante tensione che caratterizza la gestione delle strutture detentive pugliesi e dell’impegno degli operatori nel mantenere alta la soglia di sicurezza.

