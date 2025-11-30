Edizione n° 5901

29 Novembre 2025 - ore  21:24

30 Novembre 2025 - ore  10:49

Scontro tra auto sulla Jonica: morti due ventenni, quattro i feriti

TRAGEDIA NELLA NOTTE Scontro tra auto sulla Jonica: morti due ventenni, quattro i feriti

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Panda, su cui viaggiavano 4 giovani

Scontro tra auto nel Cosentino: morti due ventenni, quattro i feriti

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Novembre 2025
Prima pagina //

Due ventenni sono morti e altre quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, in un incidente avvenuto in piena notte nel Cosentino sulla statale Jonica. A scontrarsi all’altezza dell’incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534 con la statale 106, sono state una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Panda, su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Per due di loro, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Feriti ma in modo non grave anche gli occupanti della Mito.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

