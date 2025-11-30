Scontro tra auto nel Cosentino: morti due ventenni, quattro i feriti

Due ventenni sono morti e altre quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, in un incidente avvenuto in piena notte nel Cosentino sulla statale Jonica. A scontrarsi all’altezza dell’incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534 con la statale 106, sono state una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Panda, su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Per due di loro, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Feriti ma in modo non grave anche gli occupanti della Mito.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it