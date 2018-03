Di:

Manfredonia. Che anno sarà il 2017? L’anno della svolta, della ripresa o dell’immobilità? A meno di quarantott’ore dalla mezzanotte più aspettata dell’anno, a Manfredonia una certezza preannuncia l’anno 2017. Una certezza che porta il nome del Carnevale di Manfredonia, che andrà in scena dal 19 febbraio al 5 marzo 2017, preannunciandosi al top, ricco di ospiti di fama nazionale e internazionale, novità ed eventi imperdibili.

Dopo l’apprezzatissimo annuncio della presenza di una grande protagonista della televisione italiana come Simona Ventura, che condurrà la Gran Parata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici del 26 febbraio 2017, un nuovo ospite arricchisce il cast di protagonisti della 64^edizione della kermesse. Il secondo artista del Carnevale sarà l’anima pulsante dello “Show”, il grande spettacolo della Notte Colorata in programma sabato 4 marzo 2017 in Piazza Papa Giovanni XXIII. A Manfredonia, infatti, super attesa per Gabry Ponte: uno dei più grandi nomi della scena dance italiana, un volto conosciutissimo delle più rinomate notti italiane ed europee, dj, produttore discografico, conduttore radiofonico, opinionista televisivo e giudice di “Amici”, leader fino al 2004 degli “Eiffel 65”, gruppo musicale eurodance italiano che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo con un nome, un sound e un ritmo che è una vera garanzia.

Al Carnevale di Manfredonia, il torinese Gabry Ponte, dj e produttore della sua etichetta “Dance and Love”, arriverà dopo il grande successo di “Che ne sanno i 2000”, il singolo pubblicato con il rapper Danti a luglio 2016 che ha ottenuto la certificazione di platino e più di 32.651.173 visualizzazioni su Youtube per l’ingresso immediato, al settimo posto, nella top ten dei video del 2016 più visti su Youtube in Italia.

Quest’ultimo brano, peraltro, è solo uno dei grandi successi del dj e producer dance, electro house, progressive house e techno. Una lunga carriera la sua, comincia a 17 anni nelle discoteche di Torino e proseguita con una lunga collaborazione per il progetto degli “Eiffel 65”, gruppo da 3 dischi di platino e le menzioni di migliori artisti dance dell’anno e migliori artisti italiani nel mondo. Famosissime le sue hit di successo che faranno ballare e saltare tutti in Piazza Papa Giovanni XXIII: dal remix di “Geordie” a “Figli di Pitagora”, “Deejay Lhasa – Giulia”, “Haiducii – Dragostea din tei”, per arrivare a “U.N.D.E.R.G.R.O.U.N.D.”, “Elektromuzik Is Back”, “La fine del mondo”, “Showdown” e al suo ultimo successo dedicato alla generazione 2000.

Il dj set di Gabry Ponte, oramai anche volto noto e conosciuto grazie al piccolo schermo, chiuderà la “Notte colorata” dell’edizione 2017 del Carnevale sipontino, organizzata anche quest’anno dall’Agenzia del Turismo, con l’auspicio di attrarre gente e fans da tutta la Puglia. E allora, di cosa preoccuparsi? Il 2017, a Manfredonia, partirà alla grande, partirà con i beat sfrenati di Gabry; provare per credere!

Ufficio Stampa e Comunicazione Carnevale di Manfredonia/Agenzia del Turismo.