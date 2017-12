Arriva il primo successo per il Benevento

Di:

La formazione di De Zerbi trova all’ultima di andata la prima vittoria in Serie A TIM. Il successo sul ChievoVerona porta la firma di Coda, in rete al 64′ con un tocco sottoporta su cross dalla sinistra. Già nel primo tempo il Benevento era andato più vicino al gol, con Sorrentino a superarsi su conclusione del giovane Brignola. Il gol è invece arrivato nella ripresa, proprio nel momento in cui sembrava che gli ospiti stessero prendendo in mano la partita.

Per la formazione di Maran è invece arrivata la terza sconfitta consecutiva, ad aumentare la serie negativa di un solo punto raccolto nelle ultime cinque giornate. I ragazzi di De Zerbi festeggiano invece al meglio l’ultima di campionato, speranzosi che il 2018 possa portar loro una rimonta che avrebbe del miracoloso.

fonte legaserie a