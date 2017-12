Emiliano, l’Acquedotto Pugliese si occuperà della SIA

Di:

Cerignola. Tre giorni prima di Natale, il presidente Michele Emiliano ha firmato un’ordinanza con cui affida ad Aseco, la controllata dell’Acquedotto Pugliese che controlla la stazione di compostaggio dei fanghi di Ginosa, la gestione della SIA di Cerignola.

Le difficoltà della Sia stavano provocando gravi difficoltà alla gestione dei rifiuti in provincia di Foggia, oggi trattati a Massafra. L’Ager (l’Agenzia per i rifiuti guidata da Gianfranco Grandaliano in qualità di commissario) ha dunque proposto alla Regione un intervento pubblico per riattivare l’impianto. L’ordinanza della Regione ne ha quindi affidato la gestione ad Aseco per sei mesi, con l’obiettivo di completare i lavori di messa a norma che consentiranno di trattare fino a 320 tonnellate di rifiuti al giorno. Ma completata la fase di emergenza, la controllata di Aqp potrebbe subentrare a tutti gli effetti.

A ottobre 2017 infatti una delibera della giunta regionale avrebbe modificato il piano dei finanziamenti Fsc 2007-2013 in materia di rifiuti prevedendo sette nuovi impianti, tutti di proprietà pubblica: un impianto di compostaggio, un impianto per il trattamento del percolato, uno o due per il recupero dei rifiuti da spazzamento e una serie di stazioni di selezione a sostegno della raccolta differenziata.

L’Ager ha predisposto un bando per la localizzazione degli impianti, che avverrà attraverso una procedura negoziata tra i Comuni interessati e la Regione, poi partiranno i lavori. L’intento sarebbe quello di far gestire ad Aseco anche questi sette impianti.

«La priorità assoluta – spiega Grandaliano – è dare gestione pubblica a un ciclo impiantistico che non sia in contrapposizione al privato ma sia complementare, con l’obiettivo di contenere i costi di trattamento affinché la differenziata crei benefici per i cittadini». I sette nuovi impianti sarebbero considerati sufficienti a mettere in sicurezza il sistema pugliese, evitando i trasferimenti lunghi e dunque facendo calare le tariffe.

Ma perché pensare di coinvolgere l’Acquedotto Pugliese in tale progetto?

Pare che l’idea del presidente della regione Emiliano sia quella di fare in modo che l’ingresso nel circuito del servizio rifiuti rafforzi l’Acquedotto nel medio periodo visto che negli ultimi mesi nemmeno l’Aqp avrebbe avuto vita facile.

Questo significa che in forza dell’accordo sottoscritto verrà risottolineata la natura pubblica di società a servizio del territorio per ciò che riguarda l’Acquedotto Pugliese. Inoltre pare che, dopo il 2020, al termine della programmazione dei fondi strutturali, Aqp dovrà finanziare il piano degli investimenti nel servizio idrico con fondi propri e, non potendo gravare sugli utenti con un aumento sproporzionato delle tariffe, avrà bisogno di un’altra strategia per aumentare gli utili. La gestione dei rifiuti si presta esattamente a questo scopo. In più la possibilità di occuparsi della gestione del servizio rifiuti è prevista dallo statuto di Aqp, tant’è vero che negli anni scorsi tale società si era già dovuta misurare con il problema del compostaggio dei fanghi di depurazione.

Ora, con l’ordinanza sottoscritta da Emiliano in persona, l’Aseco dunque prenderà in carico le esigenze della Sia, entrando nel controllo degli impianti di Contrada Forcone-Cafiero.

Aseco è una società completamente gestita da Acquedotto Pugliese, con sede a Marina di Ginosa (TA), che si occupa principalmente di produzione e commercializzazione di compost. L’azienda è particolarmente attiva nel settore del risanamento ambientale, attraverso il recupero e la preparazione per il riciclo di materiale plastico e resine sintetiche, con competenze nel trasporto di rifiuti pericolosi.

A questo si aggiunge la possibilità di sfruttare la politica comunitaria dell’Europa. Infatti, la BEI (Banca Europea degli Investimenti) fornirà un fondo di 200 milioni di euro per efficientare la rete idrica di AQP ed immettere nuove liquidità. Questo dovrebbe agevolare per conseguenza anche la Sia

I sindacati di SIA srl – CGIL, CISL e FIADEL – proclamano lo stato di agitazione per essere stati praticamente tagliati fuori dalle trattative: “Non conosciamo la natura di questo accordo tra Bari e Cerignola”, accusano in una nota congiunta le sigle sindacali.

Intanto, è stato nominato il nuovo comitato esecutivo del consorzio nelle riunioni del Consorzio Fg/4 cui fa capo la SIA tenutesi prima di Natale.

La presidenza è stata riconfermata a Metta; al Sindaco di Stornarella Massimo Colia è andato l’incarico di vicePresidente; a Francesco Di Feo, sindaco di Trinitapoli, quello di nuovo componente a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco di Orta Nova, Tarantino.

«Assoluto rispetto delle prerogative ed autonomie del Territorio. Tutela completa della SIA, dei suoi asset impiantistici, dei posti di lavoro, dei livelli qualitativi». Dichiara il sindaco di Cerignola, Metta.

Ma non è tutto. «L’ ASECO interverrà per garantire con SIA l’immediato completamento e la messa in esercizio dell’impianto di biostabilizzazione. L’ordinanza avrà durata pari a 6 mesi. I successivi rapporti tra Aseco e Sia – prosegue Metta – saranno nei loro singoli aspetti definiti sul piano privatistico dalle due società e potranno riguardare anche tutti gli altri componenti della impiantistica aziendale, quali il sesto lotto di discarica e l’impianto di compostaggio».

E ancora «Stiamo portando a termine un arduo lavoro. A favore delle nostre Comunità, a tutela della nostra Sia, a garanzia dei lavoratori, nella prospettiva di completare impiantisticamente il ciclo rifiuti a Cafiero, sito di strategica importanza regionale. Con la biostabilizzazione a regime, daremo sollievo all’impianto di Foggia. Ridurremo i costi oggi gravanti sui Comuni. Daremo respiro economico alla SIA, per poter investire nel miglioramento dei servizi in ciascuna Città del Consorzio>>.

