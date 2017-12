Di:

Foggia, 30 dicembre 2017. DAL 10 agosto 2017 è in atto da ormai quasi cinque mesi, ininterrotamente e per tutto l’arco della giornata, un piano straordinario di controllo del territorio, in seguito agli omicidi collegati alla strage di San Marco in Lamis, avvenuta il 9 agosto 2017. Massima attenzione al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento a furti e rapine e reati contro il patrimonio in genere, posti in essere da una aggressiva forma di criminalità comune in tutta la provincia, soprattutto nelle città di Foggia, Cerignola e San Severo.

E’ quanto emerso stamani, nel corso della consueta conferenza di fine anno svolta in Questura a Foggia.

“Il suddetto Piano Straordinario è stato tradotto operativamente con ordinanza del Questore ed è posto in essere dalla Polizia di Stato, attraverso il personale della Questura, Commissariati, Specialità e Reparti Prevenzione Crimine, in collaborazione con le altre Forze di Polizia, con il generale obiettivo di presidiare il territorio tale da consentire la massima prevenzione, contemporaneamente offrendo alla cittadinanza una adeguata percezione di sicurezza. La Polizia di Stato partecipa a questa sinergica azione con l’impiego complessivo supplementare h 24 di nr. 25 pattuglie (75 unità) appartenenti ai Reparti Prevenzione Crimine, composte da tre unità ciascuna, coordinate da un Funzionario di rinforzo assegnato dalla Direzione Centrale Anticrimine, che si aggiungono ad altre 104 unità delle altre Forze di Polizia, tutte dispiegate in via straordinaria, oltre le unità ordinariamente presenti sul territorio ed appartenenti alle Forze territoriali”.

Il Piano Straordinario, come è noto, è in atto nelle 5 seguenti macro aree:

• QUADRILATERO SAN SEVERO/ APRICENA /TORREMAGG./S. MARCO IN LAMIS

• TRIANGOLO MANFREDONIA / MONTE SANT’ANGELO /MATTINATA

• AREA VIESTE

• AREA FOGGIA

• AREA CERIGNOLA ED ORTA NOVA

IL CD. “P.O.I.” – PIANO OPERATIVO INTERPROVINCIALE FOGGIA-BARI

“Dal 5 settembre 2017, in pieno coordinamento con la Questura di Bari, è stata data esecuzione al progetto operativo denominato “P.O.I.”, consistente in un piano straordinario di controllo del territorio Interprovinciale della Polizia di Stato, eseguito dalle Questure di Bari e di Foggia, sulla fascia territoriale a confine fra le due giurisdizioni, rientranti sotto la competenza della Prefettura di BAT, allo scopo di non lasciare “scoperta” una area sensibile ritenuta tale.

L’elaborazione e la esecuzione del progetto operativo in questione nasce dalla valutata esigenza di rinforzare una fascia territoriale che è da ritenere sensibile anche a seguito del potenziamento delle attività sulla provincia di Foggia e del conseguente pericolo della possibile “saldatura” fra criminalità appartenenti a territori diversi o, più semplicemente, dello “sconfinamento” dei gruppi criminali operanti in questa Provincia verso i limitrofi territori della BAT e di Bari. Dal 5 settembre 2017 al 30 dicembre sono stati effettuati nr. 18 P.O.I.”.

Dal 20 settembre al 30 dicembre 2017 sono stati effettuati e programmati in tal senso:

– 55 Servizi Straordinari Interforze, dei quali 8 allargati in quanto contenitivi di controlli amministrativi ed igienico sanitari nel comune capoluogo

– 22 Servizi Straordinari Interforze nel comune di San Severo

– 15 Servizi Straordinari Interforze, a Borgo Mezzanone

I controlli hanno riguardato in particolare: la Repressione degli illeciti stradali ( uso casco e cinture); il Contrasto all’abusivismo commerciale sulle strade ed agli incroci; il Contrasto alle attività dei parcheggiatori abusivi.

IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI INVESTIGATIVI DELLA POLIZIA DI STATO – SQUADRA MOBILE E DELLE SQUADRE DI P.G. DEI COMMISSARIATI

Attraverso l’aggregazione mirata di investigatori provenienti da varie Questure italiane, è stato realizzato un adeguato potenziamento delle strutture investigative.

In particolare, sono completamente operative da inizio settembre le seguenti aliquote di personale investigativo, potenziate con le citate aggregazioni, nei riguardi delle quali sono stati approntati Uffici, apparecchiature informatiche, strutture tecnologiche di indagine, automezzi:

GRUPPO INVESTIGATIVO DELLA SQUADRA MOBILE – MANFREDONIA

GRUPPO INVESTIGATIVO DELLA SQUADRA MOBILE – SAN SEVERO

GRUPPO INVESTIGATIVO DELLA SQUADRA MOBILE – CERIGNOLA

GRUPPO INVESTIGATIVO DELLA SQUADRA MOBILE – VIESTE

GRUPPO INVESTIGATIVO DELLA SQUADRA MOBILE – LUCERA

IL RIASSETTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLA QUESTURA E DEI COMMISSARIATI

Ciò ha determinato:

• la nomina del Vice Questore Aggiunto dr.ssa Daniela Di FONZO, quale nuovo Dirigente del costituendo Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, dall’8 gennaio 2018;

• la nomina del nuovo Dirigente del Commissariato di Manfredonia con decorrenza 1 Marzo 2018, del Vice Questore Aggiunto dr. Antonio D’INTRONO;

• la nomina del nuovo Dirigente della Digos di Foggia, del Commissario Capo dr. Flavio BUFFA, proveniente dalla Squadra Mobile di Torino;

• la nomina del nuovo Dirigente del Commissariato di San Severo del Vice Questore Aggiunto dr. Claudio SPADARO, proveniente dal Commissariato di Melfi;

• la nomina del nuovo Dirigente del Commissariato di Lucera del Vice Questore Aggiunto dr.ssa Cristina FINIZIO;

Con provvedimento del Capo della Polizia dei giorni scorsi, si comunica inoltre che sono stati assegnati alla Questura di Foggia, a decorrere dal prossimo 8 gennaio 2018, i seguenti Funzionari:

• Dr. Maurizio Miscioscia, attuale Capo della Squadra Mobile di Belluno;

• Dr. Michelina Di Carlo, proveniente dalla Sezione di Polizia Stradale di Bologna,

• Dr. Fabio Russo, proveniente dal Corso di Formazione a Roma

Conseguentemente sono stati disposti ieri 29 dicembre le seguenti ulteriori assegnazioni di incarichi dirigenziali:

• La nomina del Vice Questore Aggiunto dr. Luciano Zendoli quale nuovo Dirigente Ufficio Personale;

• La nomina del Vice Questore Aggiunto dr.ssa Antonella Lombardi, quale nuovo Dirigente l’Ufficio Tecnico Logistico provinciale;

• la nomina del Commissario capo dr.ssa Teresa MASTROLITTO, quale nuovo Vice Capo di Gabinetto;

• la nomina del Commissario Capo dr. Maurizio Miscioscia, gia Capo della Squadra Mobile di Belluno, quale nuovo Funzionario addetto alla Squadra Mobile di Foggia.

Nei prossimi giorni saranno resi noti gli incarichi dei Commissari Capo Di Carlo e Russo.

