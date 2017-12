Manfredonia. M5S “Necessarie dimissioni sindaco, commissariamento non deve spaventare”

Di:

Manfredonia, 30 dicembre 2017. ”Il Consiglio comunale è diventato una barzelletta, siamo di fronte ad un nuovo (il terzo) rinvio per non parlare del fatto che non c’è più rispetto delle regole, si fa uso di un potere che non si ha; i punti, importantissimi, all’ordine del giorno ancora una volta non sono stati discussi: i debiti fuori bilancio, la gestione tributi che è nelle mani di un ente che non ha più autorizzazione per farlo ed è per questo che abbiamo presentato una nostra proposta di discussione mai presa in considerazione semplicemente perché fatta dal M5S e soprattutto perché riguardante questioni scomode”.

Così Massimiliano Ritucci, consigliere M5S, nel video pubblicato su Facebook dallo stesso Movimento 5 Stelle subito dopo la fine del Consiglio comunale del 29 dicembre 2017.

VIDEO

Ed ancora: ”Abbiamo stimolato una discussione importantissima che ha creato una spaccatura nella maggioranza con conseguente crisi del governo cittadino; i manfredoniani devono prendere atto di ciò che sta succedendo, se si arriverà ad un accordo sarà soltanto perché qualcuno sarà ‘stato accontentato’ ed avverrà sempre a discapito della popolazione.

Salvare il posto al potere è ciò che davvero interessa ai politici che ci governano.

Sono ormai necessarie le dimissioni di chi è al potere ed è per questo che l’idea di un commissariamento non deve assolutamente spaventare, è l’unico modo per riportare ‘i conti in regola’”.

A cura di Libera Maria Ciociola, Manfredonia 30 dicembre 2017