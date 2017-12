Di:

Manfredonia, 30 dicembre 2017. ”LA situazione venutasi a creare non consentiva un dispiegarsi sereno del dibattito politico. Del resto, lo hanno visto tutti: non c’era la serenità per continuare, tra alcuni consiglieri dell’opposizione. Questo al contrario dell’assoluta pacatezza dei toni e del comportamento del sindaco, dell’assoluta pacatezza dei toni dei consiglieri del Partito Democratico. Certi termini non dovrebbero essere utilizzati: ‘pagliacci‘, ‘barzelletta‘: è ovvio che i cittadini non abbiano più rispetto delle istituzioni se negli stessi luoghi istituzionali, come l’aula del Consiglio, vengono utilizzati termini inappropriati”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano la consigliera comunale del Partito Democratico, Avv. Mariagrazia Campo, in merito alla sospensione della seduta del Consiglio comunale di Manfredonia, svoltasi ieri 29 dicembre 2017, dopo il rinvio avvenuto il giorno precedente, il 28.

Sospensione seduta – La ricostruzione del consigliere Magno

Come reso noto dal consigliere comunale Italo Magno (Manfredonia Nuova) “Arrivati al secondo punto all’ordine del giorno, dunque il servizio della Gestione Tributi, una parte della maggioranza, che sostiene il sindaco Riccardi, ha chiesto una sospensione lunga, di circa 45 minuti. Dopo questo lasso di tempo, tornati in aula, il consigliere comunale Alfredo De Luca – a nome della suddetta parte della maggioranza che sostiene il sindaco -, ha chiesto un rinvio sine die di tutti i punti, dal 2 al 10, che ancora si dovevano discutere in aula, compresi i 5 relativi al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, contratti dell’Amministrazione comunale, che andavano declassati entro il 31 dicembre 2017. A questo punto la consigliera Maria Grazia Campo, a nome del Partito Democratico, ha detto che per loro si poteva continuare la seduta e dunque la discussione. Prende la parola il sindaco e (secondo Magno il primo cittadino ha rivolto,ndr) attacchi durissimi verso i consiglieri dell’opposizione e indirettamente verso quelli del Pd. A questo punto, a causa dello scontro tra le due posizioni, il sindaco Riccardi voleva lasciare l’aula del Consiglio comunale poichè non avrebbe voluto “ascoltare” la discussione. Il presidente del Consiglio, Prof. Tonino Prencipe, ha raccolto le carte, dicendo che a quel punto ‘si poteva andare via’. A quel punto, dopo le dichiarazioni del sindaco. La mozione, relativa al possibile rinvio dei punti indicati all’ordine del giorno, non è stata dunque votata. Di fatto, non è stato sciolto il consiglio comunale. Da qui, questa interruzione, la ritengo illegittima. Il presidente Prencipe avrebbe sospeso la seduta per presunti “tumulti in aula””.

Mariagrazia Campo “Situazione ingestibile: il regolamento prevede anche l’interruzione”

“Effettivamente – dice a StatoQuotidiano la consigliera del PD – il regolamento prevede la sospensione della seduta, ad opera del Presidente del consiglio, qualora la situazione risultasse ingestibile per un dibattito sereno tra i presenti. Per quanto riguarda la regolarità della sospensione, denunce al Prefetto di Foggia, e altro: valutazioni in tal senso non competono alla sottoscritta”.

“Una sospensione architettata e premeditata? Smentisco categoricamente”

Qualcuno ha ipotizzato una sospensione architettata e premeditata, già prima dello svolgimento del Consiglio, svoltosi del resto dopo il rinvio, per mancanza del numero legale, del giorno precedente. “Quest’ipotesi la devo smentire. Assolutamente. Basta dietrologie: ma quale premeditazione e trame disegnate. I consiglieri del Pd cosa hanno detto ieri: sosteniamo l’amministrazione e il sindaco. Avremmo voluto continuare a discutere i punti all’ordine del giorno , anche in considerazione di provvedimenti importanti per il futuro della città: dalla variazione di bilancio al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, dai parcheggi pubblici – tematica che ha impegnato duramente tra l’altro la commissione che presiedo -, al servizio per la gestone dei tributi”.

“Basta dietrologie: ma quali interessi inconfessabili sulla gestione dei tributi..

“La cosa che si sta facendo passare – continua Mariagrazia Campo – è che ci siano chissà quali inconfessabili interessi sulla gestione dei tributi; che il Pd abbia chissà quali interessi sui tributi locali. Chi lo dice riporta il falso ed è in malafede. Il provvedimento che il Consiglio avrebbe dovuto approvare fa riferimento ad un atto di indirizzo. Questo provvedimento è agli atti. Tutti possono leggerlo. Questo provvedimento prevede l’indizione di gara europea da concludersi al massimo entro il dicembre 2018, in considerazione della scadenza del contratto con la Gestione Tributi. Anche sulle proroghe e la regolarità del servizio attualmente svolto il servizio non si puo’ interrompere e continuerà fino ad una prossima definizione”.

“Internalizzazione servizio tributi? Non ci sono i presupposti. Ma non lo dice il Pd..”

“Come accertato anche da una Commissione esterna di tecnici nominata dall’Amministrazione, non ci sono i presupposti per una internalizzazione del servizio . Il Comune non ha gli strumenti attualmente per la gestione diretta del servizio. Di base, l’internalizzazione dovrebbe originare una riduzione nei costi per la gestione. Ma internalizzare significherebbe aumentare il personale dell’Ente e formarlo. L’Ase puo’ gestire il servizio dei tributi? Da qui, l’esternalizzazione, come del resto indicato dalla Commissione esterna dei tecnici. Nelle condizioni attuali, è la scelta più consona, più razionale. Il PD cosa dice a riguardo: è necessario rivedere le condizioni del servizio. La prima gara d’appalto fa riferimento a 12 anni fa. Negli anni ci sono stati accertamenti, verifiche e installazione di banche dati, il volume della riscossione è tuttavia aumentato e non è paragonabile a quello del 2005. Da qui, ci auspichiamo che si proceda al più presto a fare il bando; inoltre è certamente opportuno rivedere le condizioni in senso favorevole per l’Ente”.

“Rimpasti, verifiche? Su cosa? In vista di cosa?”

“Qualcuno vuole il rimpasto? Chi? Si charisca. Vogliono delle verifiche? Il PD non puo’ sottrarsi. Ma verifiche su cosa? In vista di cosa? Di certo, non siamo disponibili al che il tutto si riduca ad un discorso su incarichi e poltrone. Vogliamo mantenere una posizione di assoluta trasparenza, la crisi non è stata determinata dai consiglieri del PD. Anzi, è ora che termini questo linciaggio mediatico e quotidiano nei nostri confronti. Per dirne una: il 21 dicembre non c’era alcuna proposta del Movimento 5 Stelle da discutere. Le proposte di deliberazione si presentano secondo quanto previsto dal regolamento. I cittadini non si prendono in giro. In ogni modo, attendiamo una ripresa dei lavori per la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno. Ripeto: la sospensione della seduta di Consiglio non è stata richiesta dal PD. Il problema non viene dal Partito democratico. Chi invece solleva recriminazioni lo dica, si chiarisca”.

“Tonino Prencipe? Politicamente incoerenti le sue dichiarazioni sul PD”

Un consigliere comunale ha ipotizzato una volontà di caduta dell’amministrazione, e una crisi originata dallo stesso presidente del consiglio comunale Antonio Prencipe, per ipotetiche future candidature a sindaco. “Su questo non mi esprimo, non lo so. Cosa penso della decisione di Prencipe di lasciare il PD (avvenuta mesi fa, ndr)?. Posso solo dire che mi sembra strano che una persona che è stato tra l’altro assessore comunale e provinciale, capogruppo provinciale, attuale presidente del consiglio, sempre su espressione del PD, rilasci dichiarazioni di quel tipo sul partito. Trovo politicamente incoerenti le sue frasi sul PD”.

“I problemi saranno risolti. Credo che questa esperienza amministrativa debba continuare”

“Il sindaco ieri ha messo in evidenza l’esistenza di problematiche in Consiglio. Le dovremo risolvere, con il buonsenso e la partecipazione. Ribadisco che non ci presteremo a discussioni ridotte su incarichi e poltrone, la città non merita che si ritorni a vecchie logiche da tempo superate. Credo che questa esperienza amministrativa debba continuare, da parte nostra c’è la massima apertura per affrontare e definire i temi per il rilancio della città. Una caduta dell’Amministrazione? Siamo pronti ad ogni evenienza ma crediamo che l’esperienza debba proseguire. Del resto sarebbe da irresponsabili. Il Commissario prefettizio? Non dovrebbe augurarselo nessuno. Il sindaco candidato per il Parlamento, si dimette dopo l’ufficializzazione delle elezioni anticipate? Non credo e non sono valutazioni che spettano alla sottoscritta. Dobbiamo pensare alla nostra comunità, e dovrebbero farlo anche i consiglieri dell’opposizione. Gentilmente: meno bugie, meno veleni, e più proposte, grazie”.

