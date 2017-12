Napoli primo al giro di boa

Di:

Napoli. Il Napoli si laurea Campione d’inverno vincendo allo Scida 1-0. Gli azzurri chiudono l’anno solare 2017 imbattuti in trasferta, dove han collezionato 18 vittorie in 20 partite lontano dal San Paolo. Una macchina perfetta quella di Sarri, guidata dal suo capitano che dopo aver raggiunto Maradona come goleador in azzurro non si ferma più. Hamsik infatti ha sbloccato e deciso il match con un diagonale sinistro al 17′, trovando la via del gol per la terza gara consecutiva in Serie A TIM. Nel secondo tempo, nonostante un ottimo Crotone rimasto in partita fino alla fine e vicino al pari con un destro a giro di Crociata, la formazione di Sarri non è riuscita a segnare il secondo gol grazie a due interventi super di Cordaz in sequenza su Diawara e Callejon.

Il Napoli arriva quindi al giro di boa con 48 punti, irraggiungibile per la Juventus che, passando al Bentegodi, potrebbe riportarsi a -1. Poco più dietro ci sono anche Inter, Roma e Lazio, a caratterizzare un campionato molto equilibrato.

