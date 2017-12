Questura: cala la “delittuosità” a Manfredonia, meno furti inviarate le rapine

Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Foggia/Manfredonia, 30 dicembre 2017. In calo la delittuosità nella città di Manfredonia, secondo i dati resi noti dalla Questura di Foggia nella consueta conferenza di fine anno. 1.846 i delitti accertati nel 2016 (dal 01.01 al 20 dicembre), 1.546 quelli riscontrati nel 2017 (nello stesso periodo preso in esame). 1 gli omicidi volontari consumati a Manfredonia nel 2016, nessuno quest’anno. 5 i tentati omicidi avvenuti nel 2016, 2 quelli nel 2017. 1.846 i delitti accertati nel 2016, 1.546 nel 2017 821 i furti nel 2016, 716 quelli nel 2017. Complessivamente invariato il numero di rapine: 14 nel 2016, 13 nel 2017. Per gli atti intimidatori:

4 estorsioni a Manfredonia nel 2016, 3 nel nel 2017;

nessun caso di usura, nel 2016 e nel 2017;

invariati gli incendi: 24

180 i danneggiamenti nel 2016, 147 nel 2017;

rilevante calo di casi di danni seguiti da incendi: 42 nel 2016, 16 nel 2017. allegati

